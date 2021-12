Con más de 75 millones de dosis aplicadas, la Campaña Nacional de Vacunación contra la covid - 19 cumplió este miércoles un año. "La campaña más importante de nuestra historia", como la definió la ministra de Salud Carla Vizzotti, ya cubrió con esquema completo a 32.587.409 personas: más del 70 por ciento de la población. En tanto, el 83 por ciento de los argentinos ya iniciaron el esquema, lo que ubica al país en los primeros puestos de la región, por encima de varios países europeos y sobre la media global. Con el desafío de alcanzar a los que hasta el momento no se vacunaron, o solo lo hicieron con una dosis, Argentina cuenta con un stock de más de 20 millones de vacunas.

El 29 de diciembre de 2020, el médico Francisco Traverso se convirtió en la primera persona vacunada contra la covid en territorio argentino. En el Hospital Posadas, Traverso recibió una de las 300 mil dosis de Sputnik V que habían llegado días atrás. "365 días después hemos avanzado muchísimo", dijo este miércoles Vizzotti en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

La semana pasada, con el arribo de 739.440 vacunas de Pfizer, el país superó las cien millones de dosis adquiridas. De ese total son 75.644.660 las que ya se aplicaron: 38.036.381 personas iniciaron el esquema, mientras que 32.587.409 ya lo completaron. En tanto, más de cinco millones ya recibieron una tercera inmunización: 2.436.423 con dosis "adicional" y 2.584.447 con dosis "de refuerzo".

"Argentina hizo una gran campaña de vacunación y además hubo que dar una importante pelea de sentido con una oposición que primero dijo que la Sputnik V era veneno, después que las vacunas se vencían y que no había que demorar el plazo, y por último que la combinación de vacunas no servía", recordó a Página/12 Mario Lozano, virólogo del Conicet y especialista en vacunas. "Se demostró que todo eso era falso: las vacunas son excelentes, prolongar el plazo entre primera y segunda es más efectivo, y la combinación da incluso mejores resultados", agregó el virólogo.

Las cifras de aplicación ponen a Argentina entre los primeros puestos de Sudamérica. Salvando las diferencias poblacionales, con el 71 por ciento de los argentinos con esquema completo, el país se ubica por detrás de Chile, con el 86,1 por ciento, y de Uruguay, con el 75,4. Si se toma solo la aplicación de primeras dosis, el porcentaje argentino asciende al 83 por ciento, superando en ese caso a Uruguay, que tiene el 78,1 por ciento, y quedando por detrás de Chile, con el 90 por ciento. "Vamos a llegar a más del 90 por ciento", aseguró Lozano en este sentido.

Según reporta el Proyecto Our World in Data, que recoge diariamente los datos oficiales de todos los países del mundo, actualmente la media global de vacunación se sitúa en el 58 por ciento con esquema completo y el 49 por ciento con una dosis. "Estamos por encima de varios países de Europa", agregó Lozano. En efecto, con una dosis Argentina se encuentra con promedios superiores a países como Italia (80 por ciento), Francia (78), Reino Unido (76) y Alemania (73). Con el esquema completo, Italia y Francia superan a Argentina por entre 3 y 4 puntos porcentuales, mientras que Alemania y Reino Unido están abajo por entre 1 y 2 puntos.

En ese escenario, el desafío que se plantea es el de llegar a aquellos que no han iniciado el esquema o que aún no se dieron la segunda dosis. "Hubo gente que retrasó el inicio de su vacunación, incluso médicos que tenían prioridad, porque les habían llenado la cabeza con la mentira de que Sputnik no estaba probada", señaló Lozano. Mientras ya se avanza con terceras dosis, el país cuenta con un stock de más de 20 millones de vacunas disponibles. "Otro punto a destacar es que nuestro sistema científico está en el proceso de desarrollar vacunas. Ya tenemos cuatro grupos de investigación desarrollando cada uno una vacuna diferente para cuando las necesitemos", concluyó Lozano.