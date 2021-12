#DeCatálogo ¿Tenés poco tiempo? Clavate un EP, que hay nuevos del freestyler Tricky Noise (Tiempo, mixtape bailable sobre el paso del tiempo y la toma de decisiones), del músico y productor Emilio Nícoli (Fuga, con cameos de Lucio Mantel y Flor Frankel), del litoraleño Color Sirena (Utopías & maravillas, debut que va del indie al synthwave), de los mendocinos Nenúfares (La continuidad humana, sobre la introspección y el despertar personal) y de El Río Nunca Muere, proyecto solista de Nacho Mases de Atrás Hay Truenos (El río nunca muere), además de los de cancionistas bonaerenses como Josearmen (Más que ayer, con visualizers playeros) o Magwi (En mí, con clima indie y feat de Lucía Cuesta).

#LaRemixería Mariano Hachezeta soltó doblete de remezclas: la primera entrega es Tentación (remix), con sus canciones remixadas por Sneed & Larssen, Tessa, Yuyero, Diava y Violeta Castillo; y la segunda parte es Tentación (bailable), remixado por Villa Diamante. Mientras que la rosarina dani diaz armó reversiones hyperpoperas de su disco liminal y las metió en su nuevo EP minimal, que tiene de invitados a Gladyson Panther, Lusio y Luti V.



#VideosConCrema Muñecos, animaciones y videojuegos como educación sentimental: Oli Morera visitó la estética gamer 8bits en el clip de Sublimás, con diseños de Control Z; LIT killah montó flash juguetero en stop-motion para My bag, dirigido por Julia Conde; y hay aventuras ilustradas de Marina Fages (Acantilados, con un conurbano pastel recreado por ella) y de Maniquí (Rompe tu piel, realizado por Emiliano Bottino, con temas como las bisagras soledad-compañía o humana-robot). También hay videos subidos de La Chancha Muda (Corceles, pregnante western bonaerense dirigido por Fernando Lugones) y de Molok0 (Sal, paleta de oscuridad, locura y surrealismo producida por Los Mumu).



#EnUnCumple Uno de afuera: la franquicia electrónica Ultra Records festeja sus 25 años con Ultra25 - The Remixes, que junta remezclas de Pitbull, Roger Sanchez y Sofi Tukker, entre otrxs. Y uno de acá: el Cosquín Rock sacó Volumen 2, segunda parte del tríptico para celebrar sus 20 años, con versiones en directo de Las Pastillas del Abuelo, Sara Hebe, Emanero, Un Planeta y más.

#AltaTemporada Series para despedir 2021. El universo Star Wars vuelve a latir con el estreno de El libro de Boba Fett, sobre el cazarrecompensas más famoso de todos los tiempos (29/12, Disney+). Además, en Netflix debutó Mar de la tranquilidad, aventura sci-fi surcoreana sobre astronautas en una misión de supervivencia en la Luna; y Star+ subió las dos temporadas de Motherland: Fort Salem, con sus jóvenes brujas enfrentando amenazas sobrenaturales.

#HacelaSimple ¿Te van los spin offs musicales? Salieron singles solistas de artistas por fuera de sus bandas: Antü (ex Maniac Mantu) sacó Lechuzas amigas; el marplatense Machingo (ex Morbo y Mambo y sesionista de varios grupos de la escena) publicó Mare; el neuquino Mapa a Ningún Lado (de Rey Mapache) subió Todo el tiempo; y Juan Ibarlucía (de Pommez Internacional) cortó el bolero hot Carnal, con feat de Marina Wil. También hay tracks frescos de la soulera lofi Apu (No corras +), del DJ y productor Gabo Rossi junto a La Cola Reef (Tejemanejes), del rapero cordobés Ceése (Chequeo), del cruce de Los Cheremeques con Sara Hebe (Cumbia compañera), de la cantautora Priset (Sin mí) y de El Chasky Pum, en colaboración con los cumbieros mexicanos Sonido San Francisco (Miami).