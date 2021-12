Elpidio Guaraz (61) intendente de la localidad catamarqueña de Bañado de Ovanta, fue imputado por la acusación de una de las dos jóvenes que lo denunciaron en junio por delitos contra la integridad sexual. Si bien la fiscala en comisión, Antonella Kranevitter, lo imputó por “abuso de autoridad”, la abogada de la víctima, Natalia Páez, aseguró que la situación podría revertirse en otra instancia del proceso.

Páez confirmó que ayer fue notificada de la imputación a Guaráz en el marco de la denuncia que realizó su asistida, Shirli Cordero, el 4 de junio pasado. La abogada explicó que si bien la calificación legal no corresponde a los delitos de acoso sexual y coacción que ellas denunciaron, se mostró conforme con la acusación formal y dijo que el Intendente fue citado a declarar hoy a las 18 en la sede de Fiscalías Penales.

“Una de las formas de la violencia de género es el acoso sexual y nosotras comprobamos que Guaraz se acercó a mi defendida con ese fin. Él la coaccionó quitándole su fuente de trabajo con el único fin de someterla a sus instintos. El abuso de autoridad hace a los delitos contra la administración pública y él quería romper el límite contra la integridad sexual, no contra el Estado, porque le decía que si no le daba lo que él pedía le clausuraba el negocio. No obstante también y por su condición de Intendente es un abuso de autoridad”, explicó Páez al respecto.

La abogada recordó que el fallo de la Corte de Justicia sobre la clausura del comercio ya daba cuenta que lo que hizo Guaraz se había concretado en el marco de la violencia de género, es por esto que señaló que la esperanza de que la imputación pueda cambiar ya sea durante el resto del proceso, o en el juicio oral y público que tenga que afrontar el Intendente.

Denuncia

El día 4 de junio, Cordero, denunció penalmente al Intendente por acoso sexual y coacción, y paralelamente presentó un recurso de amparo en la Corte de Justicia para poder seguir trabajando, ya que el funcionario municipal se negaba a habilitarle su comercio si ella no accedía a sus propuestas sexuales. En este caso, la Corte resolvió a favor de la joven decretando la irregularidad en la que incurría Guaraz y contextualizando el caso como violencia de género.

El día de la denuncia la joven de 26 años señaló: “Los acosos comenzaron cuando mi papá, quien trabajaba en Vialidad Nacional, falleció hace 5 años. Nosotros tenemos un emprendimiento familiar y él comenzó a coaccionar con la habilitación del negocio. Me decía que si yo salía con él podíamos estar bien y que me iba a dar regalos caros. Siempre tuvo esa forma de manejarse en el pueblo”, contó.

Shirli aseguró que nunca aceptó sus invitaciones y en consecuencia él se ponía más agresivo al punto de emitir “decretos truchos” e impedir que ellos trabajen. Contó que fue desde 2016, cuando ella tenía 21 años que comenzó a mandarle mensajes por teléfono “o personalmente me invitaba a salir con él, a irnos de viaje juntos “.

Por el hostigamiento constante, ella prefería no salir de su casa o estar con alguien para no tener que encontrárselo a solas. “Cuando me cruzaba en la calle buscaba la manera de estar cerca y decirme cosas como 'sos hermosa', 'salgamos'”, dijo.

En marzo de este año, el intendente comenzó nuevamente a decirle cosas insinuantes como por ejemplo: “sos la mujer más linda”, “la mujer que yo quiero”, “me encantaría salir con vos”, “siempre estuve enamorado de vos”, “estoy muy enamorado de vos”, “sos hermosa y me gustas mucho”, “te puedo amar mucho”.

Pendiente

Por otra parte, aún queda pendiente de resolver la denuncia realizada por Carolina, la joven que denunció a Guaraz un día antes que Cordero por violencia de género, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad con fines sexual.

La semana pasada, la fiscala había elaborado una serie de decretos en donde no hacía lugar a varios pedidos de los abogados defensores del acusado. El argumento principal fue el de evitar revictimizar a la joven, ya que entre otras cosas pedían que declare otra vez.

Sin embargo, y como era esperado, la defensa técnica apeló las medidas y ahora habrá que esperar a que pase la feria judicial para conocer la resolución del Juez de Garantías.

Catamarca/12 fue el primer medio en publicar las denuncias a Elpidio Guaraz.

