DOMINGO 2

CINE

Sexo desafortunado o porno loco Emilia, una maestra de escuela primaria, filma un video sexual con su pareja: no se trata de algo secreto o para ser compartido, sino parte de su intimidad. Pero el video se viraliza en internet y estalla el escándalo. Este es el punto de partida de Sexo desafortunado o porno loco del director rumano Radu Jude, pero su película no se trata del "caso": dividida en tres partes, comienza como un híbrido entre la ficción y el documental, continúa en una suerte de diccionario audiovisual de términos, conceptos e ideas y, finalmente, se lanza a una comedia humana con formato de sitcom al aire libre que funciona como juicio sumario a los actos privados (que se han hecho públicos) de la profesora. Una película sorprendente que no se parece a casi nada, y que su propio realizador ha descrito como “un film inacabado”. Además se rodó en pandemia y el uso de barbijos es constante: no se trata de esquivar la realidad o hacer como si no ocurriera.

En el Cine Lorca, Av. Corrientes 1428. Entrada: $600.

MÚSICA

Jazz meets Hollywood Espectáculo audiovisual que combina jazz en vivo con grandes clásicos del cine. Presenta canciones que formaron parte de bandas sonoras de gemas de todos los tiempos, cuyas canciones hoy integran el repertorio de generaciones de músicos de jazz. Las imágenes y escenas proyectadas se entremezclan con la música que preside la escena, y de este modo desfilan grandes films como Cuando Harry conoció a Sally, The Big Lebowski y Casablanca, entre otros, mientras sus temas son reversionados en arreglos originales interpretados por el cuarteto integrado por artistas de la escena local del jazz. El universo sonoro y visual de este espectáculo acompaña a sus espectadores a través de la historia del jazz en el séptimo arte y junto con ella las diferentes estéticas que surgieron de esta relación. El repertorio se encontrará a cargo de Julieta Iricibar (voz), Pedro Ahets Etcheberry (batería), Nacho Szulga/Julián Mekler (contrabajo), Leandro García de la Maza (piano) y Jazmín Nogueira/Sabrina Caruzo serán los responsables de las proyecciones.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $900.

ARTE

Sociedad de descarte La muestra reúne a diez artistas participantes de Proyecto PAC (Prácticas Artísticas Contemporáneas), una plataforma de producción, investigación y reflexión en el campo del arte contemporáneo impulsado por la galería Gachi Prieto en Buenos Aires. Diez de los treinta artistas trabajan con temáticas relacionadas a “lo residual”; ya sea transformando la materialidad, reciclando objetos en desuso, representado pictóricamente o poniendo en evidencia el residuo en nuestra cotidianidad. Cada obra es atravesada por este núcleo central, que no las limita, sino que les permite poder ampliar la mirada sobre el desecho, sobre lo sobrante. Desde ahí, los curadores Juana de Oromí, Melissa Rolón y Javier Sandoval Velasquez se hacen preguntas como “¿Qué significa que de 30 artistas seleccionados para este programa, 10 de ellos trabajen con lo residual? ¿Cómo irrumpe la estética residual en las prácticas artísticas contemporáneas? ¿Hay alguna relación con lo contextual? ¿Con la emergencia climática? ¿Con la situación económica de argentina?”

Hasta el 8 de enero, en Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

Territorio híbrido el diseñador argentino Cristián Mohaded presenta esta exhibición con curaduría de Gustavo Quiroga, para la cual trabajó con maestros artesanos en el uso de materiales propios de las distintas regiones de Argentina. La exhibición presentará más de 20 piezas de autor producidas especialmente para esta muestra que se caracterizan por la combinación de técnicas expertas, materias primas y la fusión de aspectos históricos y contemporáneos del diseño. La estrategia curatorial de la exhibición propone trazar un estilo argentino basado en las cualidades distintivas de las regiones del país. Mohaded retoma esta idea de un lenguaje de diseño argentino tanto a nivel nacional, por reconocer la diversidad cultural y las capacidades productivas del territorio local, como a nivel internacional al configurar una imagen comprensible de lo argentino desde una visión latinoamericana capaz de insertarse en un mercado global.

Hasta el 6 de marzo, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902. Gratis.

El aro de la abundancia La exhibición de pinturas sobre Eva Perón, producida por la artista plástica Marina Olmi, aloja un discurso equilibrado entre imágenes cotidianas y un universo onírico propio, en el que la pintura navega por una apuesta de color audaz que caracteriza toda su obra. Esta muestra habla de la transformación y la energía femenina, el amor como único camino para la verdadera transformación, la muerte y el renacimiento. Marina pinta la realidad y la historia Argentina con humor y esperanza.

En galería Zero 618, Av. Caseros 528. Gratis.

LUNES 3

ARTE

¡Qué grande sos! La exposición Alberto Greco es el resultado de una de las investigaciones más importantes que haya realizado el Museo Moderno. Esta puesta en escena de la compleja producción del artista presentará al Greco rupturista que desestabilizó la escena del arte argentino de las décadas del 50 y 60, y que se constituyó como un artista clave del paso del arte moderno al arte contemporáneo en la escena internacional. El museo se propone exponer a Greco en movimiento e inaugurar una nueva manera de exhibir su producción. El mecanismo “exposición” deviene escenario, una suerte de plataforma discursiva que incluirá tanto una selección ajustada de obras existentes, como material documental convertido en documento vivo y producción ficcional (gestos, acciones) que buscarán dar visibilidad a la multiplicidad de recursos del sistema de producción de Greco. La utilización de diversos modos de representación curatorial y museográfica permitirá incorporar al espectador en la travesía del artista hacia el arte vivo. El objetivo es reponer una mirada sobre el artista que no privilegie exclusivamente su legado objetual (como lo han hecho las anteriores exposiciones de su producción), sino que también reconstruya sus acciones, además de aquellas instancias carentes de materialización visual.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $250.

CINE

El laberinto de las lunas El documental de Lucrecia Mastrangelo forma parte del ciclo “Cine y Diversidad” y aborda el universo de personas travestis teniendo como hilo conductor en el relato, la maternidad en todo su significado y las Infancias trans. Karla Ojeda y Maira Ramírez, dos travestis que atraviesan la adopción, y Gabriela Mansilla, madre de una niña trans, nos ofrecen sus testimonios de vida. Los relatos se van entrelazando con canciones y poemas de Susy Shock, artista trans, poeta y escritora. La identidad, un verdadero laberinto que depende de una construcción personal. En palabras de la directora: “Mi recorrido en el cine documental siempre busca develar, quitar el ‘velo’ de aquellas situaciones de la vida que la gente prefiere no mirar o decide abiertamente invisibilizadas; todo lo que no se nombra no existe, por ende lo que no queremos ver empieza a recortar la realidad, y yo busco justamente cuestionar la mirada, humanizarla, desterrar los prejuicios, poner en jaque las ‘verdades a ciegas’, la doble moral y en definitiva reivindicar los derechos humanos”.

Disponible a través de Comunidadcinefila.org. Entrada: $160.

MÚSICA

La Bomba de Tiempo Los emblemáticos tambores de La Bomba de Tiempo vuelven a sonar con toda la energía y el ritmo que los caracteriza: en el mes de la primavera retornan los clásicos rituales de lunes en el Konex. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas; siguiendo con los protocolos vigentes, que incluye la toma de temperatura a cada unx de lxs asistentes al momento del ingreso al predio y el uso de tapabocas y distanciamiento entre burbujas, el evento contempla islas de 2, 4 y 6 personas (mayores de 18 años) distribuidas en el gran patio descubierto de Ciudad Cultural Konex. Se reprograma por lluvia.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $900.

FOTOGRAFÍA

2001: Memoria del caos Continúa la exposición que, a través de fotografías, instalaciones y videos, retrata y trae al presente las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, 20 años después. La exhibición, curada por Verónica Mastrosimone, cuenta con la participación de fotoperiodistas y artistas que aportan sus particulares miradas sobre un momento bisagra en la historia del país. Su objetivo es recuperar algunos de aquellos sucesos con la firme intención de que los contundentes documentos que se exhiben contribuyan al tan necesario ejercicio de la memoria.

Hasta el 23 de enero, en Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

ETCÉTERA

Noche francesa Ubicado en el corazón del microcentro porteño, La Cigale es una gran opción para ir a escuchar buena música, con buen clima y shows en vivo. Todos los martes el lugar recrea el París nocturno. Al ritmo del mejor techno y house del under local, La Cigale tiene su noche francesa, con promos de aperitivos franceses Kir, Cardinal y Pastis Ricard. El line up es de @minelek, con Berger Muzik & Cía.

A las 20, en La Cigale, 25 de Mayo 597. Entrada: desde $500.

MARTES 4

CINE

Ilse Fuskova El documental dirigido por Liliana Furió y Lucas Santa Ana hace dialogar algunas de las muchas aristas en la historia de vida de la extraordinaria activista del feminismo y lesbianismo en Argentina. Azafata, periodista, fotógrafa, declarada públicamente feminista en 1978 y lesbiana en los almuerzos de Mirtha Legrand, creadora –junto con Adriana Carrasco– de los Cuadernos de existencia lesbiana (primera publicación lésbica argentina editada desde el feminismo), autora del libro Amor de mujeres. A la par de entrevistas a Adriana Carrasco, Diana Maffía, Mabel Bellucci, María Laura Rosa, Elsi San Martín, Mariela Silverstein, Susana Blaustein Muñoz, Amanda Alma, Marcelo Ferreyra y Keno Feldhaus; la película de Furió y Santa Ana exhuma material de archivo al que articula con la radiante actualidad de su protagonista: Fuskova tiene hoy 92 años y continúa en su luminosa lucha por la conquista de derechos. Con un impecable trabajo de archivo, este documental, junto a El puto inolvidable, la historia de Carlos Jáuregui, forman parte imprescindible de la memoria LGTB+.

Disponible a través de cine.ar. Entrada: $90.

La profundidad de las cosas La película de Cecilia Estalles recopila registros audiovisuales a lo largo de 11 años sobre Susana, su abuela, quien desde 2014 tiene Alzheimer. A través de filmaciones caseras se registra el vínculo entre abuela, madre e hija, que se va transformando con el tiempo y el avance de la enfermedad. Dice su realizadora: “La incertidumbre y la certeza de la muerte, al igual que una tormenta o un rayo inesperado que irrumpe en el medio de un bosque. La vida acercándose al final empieza a parecerse cada vez más a un paisaje; algunos días en absoluto silencio y calma, otros días con viento fuerte y sonidos estruendosos desde el núcleo. La muerte próxima de mi abuela es un hecho, como la de todos. Está hermosa, cada vez más cerca de su esencia, cada vez más cerca de la naturaleza”. Estalles trabajó en Fundación PH15 como laboratorista y docente. Además es co-fundadora de M.A.f.I.A. y una de las impulsoras del proyecto del Archivo de la Memoria Trans Argentina.

Disponible a través de Cine.ar. Gratis.

ARTE

Incidencias Los paisajes, el color, las formas geométricas y la figura humana son elementos constantes en la obra de Pablo De Monte. Frente a cada una de sus pinturas el espectador encuentra una escena, un relato en el que la acción parece haberse suspendido. Dentro de cada composición conviven el dinamismo y la quietud, una calma que parece estar por dar paso a lo inminente, a lo inevitable. En este sentido, la incidencia, en tanto aquello que acontece y que cambia el transcurso de las cosas, define para mí la esencia de las obras de Pablo. En su acepción vinculada a la geometría, la incidencia es el encuentro de una línea, de un plano o de un cuerpo con otra línea, plano o cuerpo. En la obra reciente del artista, en la que la abstracción se va abriendo camino, estos encuentros se dan entre las formas y el color, que irrumpen, y la figura humana, que se presenta ahora desmembrada. Conos y círculos de color se proyectan sobre el espacio a modo de estallidos controlados, elementos que irrumpen en la escena pero que no la desbalancean, y que resultan en composiciones en las que reina una tensa armonía. La muestra cuenta con curaduría de Carolina Jozami.

En Galería Jacques Martínez, Roque Sáenz Peña 267. Gratis.

Yrigoyen Para el año 2001 Mariana Pellejero había terminado ya su educación artística formal (Bellas Artes con especialización en grabado). Nada más por darse cuenta de por dónde pasaba su vida, notó en este tránsito, sobre los muros de la estación Yrigoyen, algunos dibujos, escrachados con una herramienta que podía tanto ser un punzón –similar al que ella misma había aprendido a manipular en la escuela de arte– o una navaja. Primero fue una espada medieval, cruciforme. Luego un hacha, un nombre, el nombre de un lugar, un número, los cinco puntos. Un marcianito, o el genio maligno, asentado un corazón enorme en el centro del pecho y los vestigios de una pija, un poco más abajo. Alfabetos y burbujas se disputaban el espacio plano de estas paredes- palimpsesto con llamados de emergencia política (hechas en aerosol) e inscripciones más anodinas (quizás hechas con llaves, o con las robustas monedas de 25 centavos que circulaban por aquel entonces). Pellejero empezó a desenredar las imágenes que la seducían, tamizando, mediante la técnica del grabado xilográfico, la bidimensión saturada.

Hasta el 9 de enero, en Galería Grasa, Santos Dumont 3703. Gratis.

MÚSICA

Sisters in Jazz Cuatro cantantes unen fuerzas en un ciclo que celebra la hermandad femenina. Cada show es único e irrepetible: además de la performance de la anfitriona musical de la noche, cada martes hay cruces entre las distintas intérpretes. “Sisters in Jazz” nació con la necesidad de fundar un espacio de unión para fortalecer la expresión de la voz femenina que interpreta este género. Ideado y llevado adelante por cantantes argentinas de jazz, es un ciclo que se proyecta a futuro, con la intención de seguir creciendo, abierto a más mujeres jazzistas que participarán en nuevas ediciones. El martes 4 será el turno de Luciana De Rissio, una cantante ecléctica que abarca varios estilos y géneros musicales. Con una fuerte personalidad vocal, imprime frescura, potencia y calidez en su sonido.

A las 20.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $900.

MIÉRCOLES 5



ARTE



Todo en negro Sumergidos en las posibilidades de la catástrofe, Alejandro Cesarco presenta una exposición sin fotografías en sala. El artista desglosa en partes a El Diablo probablemente (Robert Bresson, 1977), la película en la cual casi veinticinco años antes de que el científico Paul Crutzen anunciara el inicio de una nueva era geológica, hoy conocida como Antropoceno. Se exponen imágenes de cada uno de los desastres que hoy llevan a experimentar el cambio climático: imágenes sobre lluvia ácida, campos regados con agroquímicos, ríos y océanos contaminados con desechos industriales, la destrucción de la capa de ozono o la pérdida de la biodiversidad. Desde mediados de 2019, el mundo cambió y la exposición pasó por diversas formas.Cesarco fue convocado antes de la pandemia para realizar una muestra y la emergencia sanitaria provocó una respuesta artística particular. La exposición cuenta con la colaboración de la fotógrafa y realizadora uruguaya Irina Raffo en la programación cinematográfica, y del artista norteamericano Stephen Prina que sostiene un diálogo con Cesarco sobre Bresson.

En el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

Desvelos Es una instalación que representa la última producción de María Emilia Marroquín y metaforiza sobre preocupaciones y sensaciones de incertidumbre vinculadas al devenir humano actual. En las palabras de la artista: " La atmósfera se aquieta y se percibe un equilibrio tenso. Cierta sensación de silencio en suspenso cuelga en el aire, presagio de algo que está por suceder. Esa tensión se refleja en Nodo, donde sutiles y virulentos entrecruzamientos de líneas van enhebrando tramas orgánicas que velan y desvelan seres, ramas, raíces, restos. Amalgama armónica e inquietante a la vez. Algo desconcertante se teje en estos tiempos en que observamos además la persistencia de viejos monstruos. Los incendios insisten, se exhiben con alevosía en demasiados puntos del planeta a través de las pantallas de nuestros dispositivos. En Negro Coihue llega la calma del hecho consumado. Una quema de hace 25 años se evidencia en los troncos pelados de los Coihues en aquel bosque de la Patagonia por donde vuelvo a caminar luego de varios años. Pienso en dibujar, busco un tronco carbonizado. Su carbón es suave y resistente; el dibujo se ennegrece con un negro profundo y espeso. Sueño."

Hasta el 26 de enero, en Sánchez de Bustamante 599. Gratis.

Premio a la trayectoria El Museo Nacional de Bellas Artes presenta las obras de los artistas galardonados en la edición 2020/21 del Premio Nacional a la Trayectoria Artística, en el marco del Salón Nacional de Artes Visuales, que reconoce el recorrido y la contribución de los más grandes creadores argentinos. Con curaduría de la directora artística del Bellas Artes, Mariana Marchesi, en las salas 37 a 40 del primer piso, se exhibirán las obras de Anahí Cáceres, Alicia Herrero, Leandro Katz, Alina Neyman, Luis Pazos, Alfredo Prior, Norberto Puzzolo y Dalila Puzzovio, que a partir de ahora pasarán a integrar la colección del Museo, potenciando nuevas miradas sobre la producción artística contemporánea, en diálogo con el acervo ya existente en el Bellas Artes. Desde 2018, el Premio Nacional a la Trayectoria Artística distingue anualmente la obra de ocho artistas vivos de destacada labor en las artes visuales del país, que obtienen una pensión vitalicia del Estado Nacional por su aporte a la cultura.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. Del Libertador 1473. Gratis.

CINE

Magníficas obsesiones Las obras de las últimas tres décadas del maestro español Pedro Almodóvar marcan un giro más maduro y reflexivo en la carrera del director. Brillando con pasiones ardientes, narraciones serpentinas y referencias de múltiples capas, estos melodramas dan testimonio espléndido de la fascinación de Pedro por temas como la sexualidad, la identidad española, la maternidad, la memoria y la resurrección. Esta serie, que incluye a las ganadoras del Oscar Todo sobre mi madre y Habla con ella, también ilustra su relación afectuosa, leal y atrevida con actores, desde Antonio Banderas hasta Penélope Cruz, pero también con Gael García Bernal o Marisa Paredes. El mundo único de Pedro Almodóvar es uno que desencadena (y está lleno de) magníficas obsesiones. El ciclo que la plataforma Mubi le dedica al cineasta español incluye: Kika, La flor de mi secreto, ¡Átame!, Entre tinieblas, Volver, Hable con ella, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, La mala educación, Tacones Lejanos, La ley del deseo, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? y Carne trémula.

Disponible a través de Mubi.

JUEVES 6

ARTE

Arte en juego Con curaduría de Rodrigo Alonso, la exhibición propone un acercamiento lúdico al arte argentino y pone de manifiesto la importancia que poseen los juguetes, los juegos, los deportes y las propuestas participativas en la inspiración y el imaginario de los artistas argentinos. Integrando el trabajo de realizadores de diferentes generaciones y extracciones estéticas, ofrece una mirada inusual sobre la cantidad y variedad de producciones históricas y contemporáneas que destacan el valor de lo lúdico como herramienta de creación y reflexión. Desde los juegos inventados por Xul Solar a los videojuegos actuales, pasando por los juguetes de autor, los registros “retro” y nostálgicos, las confrontaciones deportivas, el arte para experimentar, las apropiaciones de juegos comerciales, la robótica lúdica y la construcción de mascaradas en las redes sociales, las obras que se presentan en la exposición nos invitan a prestar atención a una línea consistente aunque poco advertida de la producción artística nacional.

En Fundación Proa, Av. Don Pedro de Mendoza 1929. Gratis.

Latinoamérica al sur del Sur La nueva exposición de la Colección Malba se inicia con los objetos más antiguos del acervo del museo y culmina con los correspondientes al nuevo milenio. Este amplio arco temporal se estructura en diez núcleos que rearticulan la narrativa de la colección a partir de temas clave de la historia del arte latinoamericano del siglo XX, vinculándolos a preocupaciones del presente como la preservación del medio ambiente, la participación de las mujeres, los derechos de las minorías étnicas y sexuales y la apropiación del legado cultural en la construcción de la memoria de una nación. Se trata de una selección acotada de obras que destaca dos conjuntos patrimoniales comprehensivos dedicados a los artistas argentinos Xul Solar y Antonio Berni. Dentro de cada uno de los once núcleos, organizados cronológicamente, se incluyen piezas centrales del acervo junto a una selección de documentos que amplía la comprensión del contexto de su producción.

En el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $500.

CINE

Chango, la luz descubre El largometraje propone un homenaje en vida al director de fotografía de las únicas películas argentinas galardonadas con el Oscar a “mejor película extranjera” (La historia oficial, de 1985, y El secreto de sus ojos, de 2009), sigue los incansables días de Félix “Chango” Monti mientras filma Mamá se fue de viaje, con el director Ariel Winograd, y al mismo tiempo ilumina la obra La farsa de los ausentes, junto a Pompeyo Audivert en el Teatro General San Martín. A través del testimonio de varios de los directores y directoras con los que el Chango colaboró, se descubre algo más de la vida y carrera de un hombre que, a punto de cumplir 80 años, sabe que siempre hay una oportunidad para “hacerlo mejor”. Además de su protagonista, la película cuenta con la presencia y los testimonios de Pino Solanas, Lita Stantic, Luis Puenzo, Pompeyo Audivert, Juan Campanella y Ariel Winograd. El documental está dirigido por Alejandra Martín y Paola Rizzi.

En el cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Husek La película bilingüe inicia su recorrido por las salas de cine. Dirigida por Daniela Seggiaro y filmada entre el chaco salteño y Salta, Husek lleva impresa la perspectiva indígena contemporánea para narrar una historia de tensiones y ruinas pasadas, presentes y futuras. Los pasajes de traducción entre el idioma castellano y el wichí lhamtès dan cuenta de las complejidades idiomáticas que atraviesan las relaciones interculturales entre lo indígena y lo occidental que conviven en un mismo territorio.

En el cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

MÚSICA



Blue Note Jazz Sessions El mítico sello discográfico Blue Note Records nacido en enero de 1939 cumple 83 años. A modo de festejo de tanto tiempo de música se reúne el cuarteto de leyendas del jazz para hacer un repaso por los discos que ha dejado el mítico catálogo..

A las 20, en Thelonious Club, Nicaragua 5549. Entrada: desde $1000.

VIERNES 7

MÚSICA

Tall Juan El músico argentino radicado en New York vuelve a Buenos Aires con su guitarra. Zaballa lleva años de propulsar su música por el mundo con grandes dosis de efectividad punk y sensibilidad beatle a través de un disco (Olden Goldies) y varios EPs junto a aliados como Juan Wauters o Mac DeMarco, con quien convivió y grabó en su casa compartida de Far Rockaway, Queens. Ahora vendrá a presentar Atlántico, un disco desprejuiciado y multicolor, escrito de espaldas al imperio para conectar con sus raíces latinas a través de una pluralidad de géneros (reggae, cumbia, bossa), gran parte proveniente del continente africano. Para este álbum convocó al tecladista Sebastian Volco, al baterista Fernando Samalea y al ingeniero de sonido Max Scenna, quienes logran definir un clima familiar alrededor de un trabajo ambicioso. Atlánticoresuena como un disco celebratorio, luminoso y estimulante, dedicado cien por ciento al amor. Tall Juan se desenvuelve como un romántico apasionado, flameando su admiración por Joey Ramone, Caetano Veloso y Johnathan Richman en tracks de una honestidad pulcra y contagiosa.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1000.

Matías Martino En el marco del programa “Música Argentina para el Mundo”, iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo, se presenta Matías Martino. Su música traza un mapa musical que recorre distintas regiones del país a través de ritmos y danzas tradicionales sobre los acordes de los compositores más emblemáticos, para finalmente confluir en sus propias composiciones. Su repertorio abraza el folclore y se expande a nuevas sonoridades y conceptos. Conviven en él Yupanqui, Chazarreta, Leguizamón y Castilla, Ginastera, Ramírez e Hilda Herrera, Adolfo Ábalos y Horacio Salgán.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Tomás Lipan El cantante aimara argentino nacido en Purmamarca se presentará para dar un show con lo mejor de la música norteña. Su verdadero nombre es Tomás Ríos, pero para su vida artística y a modo de homenaje a sus ancestros, adoptó el nombre de su lugar de origen. Durante la década de 1990 fue la voz cantante de Jaime Torres, pero luego emprendió una exitosa carrera solista con la que se ha ubicado como uno de los mejores representantes de la música del norte argentino de la actualidad. En 2021 fue declarado embajador cultural por la provincia de Jujuy.

A las 20, en Torquato Tasso, Defensa 1575. Entrada: desde $1000.

ETCÉTERA

La Embajada nace con la idea de juntar a artistas e intérpretes con DJ’s y enfrentarlos para descubrir con qué música bailan, gozan, saltan y sudan. Para la apertura se preparan invitados de lujo: Dano, rapero embajador oficial de la fiesta, que ha desarrollado una curaduría sonora seleccionando al también polifacético Bhavi, quien debuta esta noche en bandejas y lo hará con su dupla creativa, Halpe, uno de los productores y beatmakers más vanguardistas de la escena argentina. Para completar el equipo dorado se suma la DJ, música y estilista Olivia MTK. Además, si bien no será una presentación propia como cantante, Dano asegura que contará con invitados especiales al micrófono y deja la puerta abierta para tirar unas barras al calor de la noche.

A las 23, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Entrada: $1000.

Deconstruir el amor Darío Sztajnszrajber y Luciana Peker vuelven al patio del Konex para preguntarse si es posible el encuentro amoroso. El filósofo y la periodista especializada en género retoman su clásico intercambio por el que ya pasaron miles de personas. El objetivo es deconstruirlo todo tal como se presenta en el sentido común cotidiano, en un ejercicio que busca entender por qué un determinado modo del amor vence y logra establecerse como “el modo normal” y pensar cómo se transforma ese sentido en tiempos de pandemia. Deconstruir el amor es volver a politizarlo: mostrar que todos los vínculos están atravesados por relaciones de poder. Esta evidencia, lejos de enfriarlo, lo vuelve más intenso y más humano. En este ejercicio conjunto se buscan otras visiones del amor. Tal vez, al desidolatrarlo, sea posible recuperar de él la perspectiva más originaria.

A las 20, en el Centro Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $1000.

El club de la serpiente La única fiesta disco, funk, soul y 80's que convoca fecha tras fecha a miles de personas empieza el año con el que promete ser un show histórico. Antes de llevar la movida a Mar del Plata, la temporada porteña quedará inaugurada con baile sorpresas y lo mejor del clásico club.

A las 00.30, en Museum, Perú 535. Entrada: desde $900.

SÁBADO 8



ARTE

Magia Delay Damián Linossi retoma la arquitectura de las columnas Morris, dispositivos de mediados del siglo XIX que eran empleados en Europa para concentrar la publicidad callejera y evitar la dispersión de afiches por la ciudad. Las columnas fueron el soporte para la promoción del teatro y el cine, y se popularizaron en Occidente hasta caer en desuso y convertirse en ruinas urbanas o monumentos de una cultura visual en decadencia frente al ascenso de los medios de masas en el siglo XX. Este dispositivo público de exhibición se convierte aquí en soporte para la producción pictórica del artista, una suerte de espacio individual de galería. El afiche –precario, perecedero, volátil– es reemplazado por superposiciones de capas de pinturas al óleo pensadas, paradójicamente, para sobrevivir al artista y ser atesoradas. Aquí, por el contrario, salen a la esfera pública mediante un dispositivo que las vuelve frágiles al ignorar el famoso imperativo de “no tocar” que define el tránsito en las exposiciones. Las obras son simbólicamente abandonadas por su creador para quedar a merced de los transeúntes y su deseo bajo la permisión implícita de llevárselas, alterarlas, o incluso vandalizarlas.

En el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

ETCÉTERA



Escucha expandida El músico Alan Courtis plantea una versión propia de las técnicas de Deep Listening de la compositora norteamericana Pauline Oliveros, en la que se activa la capacidad de escucha dentro de una experiencia sensible y situada. El taller propone un conjunto de ejercicios prácticos orientados a explorar las posibilidades de la escucha y a extender sus potencialidades perceptuales. Las relaciones entre oír y escuchar, las particularidades de los diferentes niveles sonoros y sus diversas conexiones con el continuum espacio-temporal son algunos de los contenidos que se desarrollarán. No es necesario tener conocimientos musicales previos.

A las 16, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis (con inscripción previa).

TEATRO

Inestable Compuesta por Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, Sutottos es una compañía de teatro argentina de más de diez años de trayectoria. En el tiempo que llevan juntos compartiendo este dúo, nacido como café concert, montaron siete obras. Este espectáculo toma como eje el miedo y sus derivados; paranoias, fobias, obsesiones y ansiedades. Una puerta mal cerrada o la humedad en una pared son puntos de partida que conducen a la neurosis y que terminan atrapándonos en nuestros propios temores. Inestable es una sucesión de estados de ánimo que nos hace confundir los límites entre lo real y lo irreal. Los personajes León y César, estos amigos extraordinarios, fóbicos hasta el límite imaginable, a lo largo de la obra van desplegando sus mayores temores con el humor que esta dupla encontró como clave a la hora de hablar de los temas más profundos del hombre. La obra fue producida por La Bienal de Arte Joven de Buenos Aires 2015. Anteriormente presentaron los espectáculos Bigote argentino, Colapso, Sujeto tácito y Rococco amplagued.

A las 20, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti,, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Las metamorfosis Malba presenta la exposición dedicada al ensayo fotográfico en el que Madalena Schwartz retrató a las travestis y transformistas que frecuentaban la escena alternativa de San Pablo durante la primera mitad de la década del ‘70, en plena dictadura militar. En diálogo con las imágenes de Schwartz, la muestra ofrece además un breve panorama de la fotografía latinoamericana dedicada a la vida trans de esos años con obras de distintos autores y colectivos de Argentina, Chile, Bolivia y otros países de la región. En total, la exposición reúne 112 fotografías de Schwartz y más de 70 piezas históricas como periódicos, documentos, películas e imágenes que dan cuenta del contexto en el que la fotógrafa realizó su obra.

En el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $500.

MÚSICA

Ligia Piro La potente dupla que completa junto a Federico Mizrahi mantienen el entusiasmo como desde el primer día que subieron al escenario. Desde el jazz más tradicional pasando por el bossa, la pareja fluye hacia un diverso mundo de géneros entrelazados que marcarán el pulso de la noche. Describe la cantante sobre el espíritu del espectáculo: “Nos divierte ir hilando situaciones cotidianas personales, con historias que cuentan las canciones. Soy de las que piensa que hay que romper la solemnidad de un show, y hacerlo más familiar. Me parece que la gente la pasa mejor”.

A las 21, en el Torquato Tasso, Defensa 1575. Entrada: desde $1300.

Orozco Barrientos Luego de ocho años de su exitoso álbum Tinto, el dúo presenta su cuarto disco de estudio. Regreso está construido en base a canciones guardadas, canciones nuevas y conversiones de canciones admiradas, como “El cigarrito” y “La Pomeña”. Este nuevo trabajo fue producido por Raúl “Tilín” Orozco y Gabriel “Cocó” Orozco (integrante de Usted Señalemelo).

A las 20.30, en Café Berlín, San Martín 6656. Entrada: $1600.

