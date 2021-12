El salteño Kevin Benavides y el lobense Manuel Andújar, ganadores de la edición 2021 del Dakar en motos y cuatriciclos, respectivamente, lideran la legión de 17 pilotos argentinos en la 44ta. edición del Rally Dakar que comenzará este sábado en Arabia Saudita.



En el desembarco del Dakar en suelo árabe, hace dos años, fueron 20 los protagonistas "albicelestes", cantidad que bajó a 15 en la pasada edición, en la que Benavides hizo historia al convertirse en el primer corredor sudamericano en consagrarse sobre dos ruedas.



El Dakar 2022 se disputará del 1 al 14 de enero, con salida y llegada en Jeddah al cabo de 12 etapas.



Benavides presentará un gran cambio porque se desvinculó de Honda y recaló en el equipo oficial KTM, en el que uno de sus compañeros será el australiano Toby Price, vencedor en 2016 y 2019 de la mítica prueba junto a la marca austríaca.



Su hermano Luciano seguirá ligado a Husqvarna, disputando su quinto Dakar, el segundo en fila con la escuadra mencionada



A ellos se suman el bonaerense de Acevedo, Joaquín Debeljuh (KTM), el riojano Diego Llanos (Husqvarna), y los mendocinos Diego Noras (KTM) y Matías Notti (KTM), que van por la hazaña de llegar a la meta.



El listado en motos disminuyó días antes de la largada ante la decisión de Franco Caimi, del equipo Hero, de no participar por no estar totalmente recuperado de una lesión que sufrió mientras entrenaba en Dubai.



El piloto de la localidad mendocina de Luján de Cuyo disputó el Dakar en cinco oportunidades y dos veces fue octavo, en 2017 y 2020.



Luego de haber disputado el Dakar por primera vez en 2019, el también mendocino Notti volverá a ser parte, en esta ocasión en la categoría malle moto sin asistencia, y serán los debuts del bonaerense Debeljuh, el riojano Llanos y el mendocino Noras.



Once veces participó el chaqueño Juan Manuel Silva en el Dakar, las dos últimas como navegante, y este año se subirá por primera vez a un camión de la divisional.



El "Pato" Silva, hoy director deportivo del equipo Honda de Súper TC2000, tendrá como navegantes de su camión MAN del Wevers Sports, al español Pau Navarro y al argentino Carlos Mel Banfi.



El lobense Andújar participará en el Dakar por quinta vez, defendiendo el título de 2021, un año histórico porque se consagró en el Mundial de Cross Country, y utilizará un cuatri del equipo Yamaha 7240.



Estará acompañado por dos históricos, uno es el cordobés Pablo Copetti, en su novena experiencia, con dos podios y renovadas expectativas porque contará con el poderoso respaldo de un equipo de Estados Unidos que apostó por el piloto que varias veces representó a San Martín de los Andes.



El otro es el bonaerense de Sáenz Peña, Carlos Verza, que tripulará una Yamaha del Verza Rally Team, y el debutante será el mendocino Francisco Moreno, con una Yamaha del Drag´on Rally Team.



En autos, el mendocino Orlando Terranova es sinónimo de Dakar entre los argentinos, y va por su 16a participación en el Dakar en forma ininterrumpida desde 2009 (dos veces fue quinto), y antes se dio el gusto de participar en África entre 2005 y 2007 sobre una moto.



Para "Orly" se terminó una extensa campaña dentro del poderoso equipo X-Raid y manejará un Prodrive Hunter, experiencia que ya tuvo este año en la Baja Aragón, y sus compañeros serán nada menos que Sebastien Loeb y Nani Roma.



Una Toyota Hilux será el modelo que utilizará el mendocino Lucio Alvarez para estar en el Dakar por octava vez, en tanto que Juan Cruz Yacopini participará con una camioneta de la misma marca, navegado por su padre Alejandro, y el bonaerense Sebastián Halpern utilizará un Buggy del equipo MINI X-Raid .



La categoría side by side, cada vez más firme, tendrá al hispano-argentino Fernando Alvarez Castellano, con mucha experiencia y destacada preparación previa; al santafesino Pablo Macua, y David Zille, dos de los numerosos debutantes.



En el caso de Zille, quien nació en La Pampa y está radicado en Neuquén, estará navegado por Sebastián Cesana y se alistará en el equipo South Racing.



Zille se convirtió en el primero de los argentinos que se aseguró su lugar en el Dakar 2022 después de ganar como debutante el Rally de Andalucía.



El pampeano Zille ganó la prueba española con Bruno Jacomy, un navegante al que conoció de casualidad y luego surgió una relación para hacer juntos tanto la experiencia en el South American Rally Race 2021 como el Mundial.



El cordobés Jeremías González Ferioli se preparó junto al navegante Gonzalo Rinaldi para hacer su debut oficial dentro de la categoría side by side, pero la reciente ola de contagios de Covid-19, hizo que diera positivo a cuatro días de la largada y no correrá.