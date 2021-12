Ante el avance de contagios de coronavirus, las principales ciudades del mundo decidieron suspender sus tradicionales festejos para recibir el año nuevo. Nueva York será quizás, la gran excepción a la regla, debido a que habilitará la tradicional celebración de la Nochevieja en Times Square, aunque la misma tendrá un foro reducido -menos de siete mil personas- y será requisito obligatorio usar el barbijo o máscaras para asistir.

A continuación, grandes metrópolis que suspendieron sus festejos:

Atenas

El ministro de Sanidad de Grecia, Thanos Plevris, había asegurado el 23 de diciembre que se cancelan todas las celebraciones públicas de Navidad y Año Nuevo previstas por los municipios.

Atlanta

La empresa que organiza el ‘Peach drop’, el icónico evento musical para recibir al Año Nuevo en la capital del estado de Georgia, anunció el martes que no hará la celebración ante el aumento de casos de covid-19 en esa ciudad. “Si bien nos entristece perdernos la fiesta y los actos musicales de este año, estamos muy emocionados de traer el Peach Drop de regreso el próximo año y mejor que nunca. ¡Manténganse todos saludables!”, publicó Underground Atlanta, en su página de Instagram.

Berlín

Alemania endureció las restricciones a partir del 28 de diciembre e impedirá los encuentros de Nochevieja, tras el anuncio del 21 de diciembre del nuevo canciller Olaf Scholz.

Edimburgo

Escocia es otro de los países que le bajó el pulgar a las celebraciones en espacios públicos de Nochevieja, tras los establecido el 21 de diciembre por la primera ministra del país, Nicola Sturgeon.

Londres

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, anunció el 20 de diciembre la cancelación en la capital británica de un evento para Nochevieja debido a la preocupación por el covid-19. “Debido al aumento de los casos de covid, hemos tomado la difícil decisión de cancelar nuestro evento de Nochevieja en Trafalgar Square. La seguridad de todos los londinenses debe ser lo primero", afirmó en su cuenta de Twitter.

Moscú

Las autoridades de Moscú anunciaron este jueves que la tradicional Plaza Roja estará cerrada al público para evitar aglomeraciones de personas en las celebraciones del Año Nuevo, debido a las restricciones sanitarias vigentes en la capital.

“La Plaza Roja no se podrá visitar desde las 17.00 del 31 de diciembre hasta las 07.00 del 1 de enero”, informó el Ministerio del Interior ruso a través de un comunicado.

Nueva Delhi

Según la CNN de la República de la India, el gobierno de Nueva Delhi confirmó que están prohibidos todos los eventos que impliquen amontonamientos de personas debido a la pandemia de coronavirus.

París

La capital de Francia, París, canceló su habitual show de fuegos artificiales sobre la avenida de los Campos Elíseos para dar la bienvenida al Año Nuevo debido a la crítica situación sanitaria: en la últimas 24 horas en este país se contabilizaron 206.243 contagios y 180 muertes, a partir de los detallado por las autoridades sanitarias.

“Los fuegos artificiales no tendrán lugar, y lamentablemente no habrá sets de DJ”, expresaron fuentes oficiales a la agencia de noticias AFP. Tras el aumento de casos, los eventos públicos no están permitidos desde el 17 de diciembre.

Río de Janeiro

El alcalde de la ciudad de Río de Janeiro, Eduardo Paes, anunció el sábado junto a otras 20 capitales que quedaban suspendidos los eventos previstos para la noche del 31 de diciembre. “Vamos a cancelar de esta forma la celebración oficial de la fiesta de año nuevo en Río", publicó en Twitter.

Roma

En Italia, algunas ciudades ya pusieron en marcha restricciones por la pandemia y Roma es una de ellas. Por ese motivo, el uso de barbijo al aire libre volvió a ser obligatorio en la región de Lacio, que contiene la capital italiana, mientras los conciertos al aire libre y los espectáculos de fuegos artificiales en Venecia tampoco estarán presentes, con el objetivo de juntar personas.

En tanto, los clubes nocturnos seguirán cerrados en enero, mientras que la ciudad de Campania también canceló fiestas y el consumo de alcohol en espacios públicos del 23 de diciembre al 1 de enero.