Investigadoras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR y del Instituto de Investigaciones de Ciencias Agrarias de Rosario (UNR-Conicet) junto a la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac) avanzarán este año con un proyecto conjunto para el mejoramiento y el registro de cuatro variedades de Cannabis sativa L cultivadas por la asociación y la comunidad cannábica local. De esta manera, el cannabis brotará legalmente en Santa Fe, marcando un precedente que estimulará la investigación para poder aprovechar los múltiples usos de la planta, en este caso el medicinal. "La importancia de la cuestión social nos parece absolutamente relevante", afirmó Vanina Cravero, docente e investigadora de la cátedra Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias, que dirige el proyecto junto a Ileana Gatti. "Que nos hayan convocado es muy importante. Nos permitirá acompañar con una trazabilidad más dedicada y un profesionalismo más avanzado a nuestros usuarios", destacó Soledad Pedrana, de Aupac.

El objetivo del proyecto es el de poder transferir a cultivadores y usuarios una genética probada y registrada que les garantice calidad y trazabilidad, como así también recomendaciones en cuanto a la multiplicación y cultivo de los materiales. La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR y Aupac acordaron trabajar en conjunto para plantar, estudiar y poder certificar cuatro variedades de Cannabis sativa L que la organización cannábica trabaja en el marco del Registro Nacional de Cultivares.

La iniciativa cuenta con la participación de investigadores de diferentes áreas, por lo que se formó un grupo interdisciplinario -Mejoramiento Vegetal, Fisiología, Química, Biología, Manejo de Suelos- pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agrarias y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario. También participan becarios de posgrado y estudiantes de grado de la carrera de Ingeniería Agronómica y de la licenciatura en Recursos Naturales.

Cravero y Gatti estudian el mejoramiento en distintas especies, particularmente en hortícolas, pero venían pensado desde varios años trabajar con cannabis. Las investigadoras de la UNR estuvieron en el Congreso de Cannabis 2021 realizado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Chilecito. Allí se encontraron con integrantes de Aupac quienes obtuvieron un premio por uno de los trabajos científicos que presentaron en el congreso.

Las semillas van a ser evaluadas genéticamente en cuando a su estabilidad.

A partir de ese encuentro en La Rioja comenzaron a madurar el proyecto. Lo presentaron en la octava convocatoria de Vinculación Tecnológica de la UNR, donde obtuvieron la financiación para desarrollarlo. Ahora, aguardan por otro subsidio para la infraestructura, puntualmente para realizar un alambrado perimetral con cámaras y alarmas para la seguridad que requerirá el sector del predio de la Facultad de Ciencias Agrarias en Zavalla donde realizarán el cultivo.

"Los materiales van a ser evaluados genéticamente en cuanto a su estabilidad y qué tipo de cannabinoides producen en proporciones. Con la nueva ley está previsto que se puedan registrar en el Instituto Nacional de Semillas (Inase) variedades de cannabis que cumplan con los requisitos para cualquier especie vegetal y tener un derecho de propiedad sobre esas variedades", indicó Cravero, licenciada en Genética.

La investigadora de la UNR explicó que son materiales clonales que no se obtendrán de semillas si no de esquejes (fragmento de una planta con la capacidad de enraizar y replicar la planta inicial) y también vía cultivo in vitro. "Queremos saber cómo se comportan, ver si conviene porque quizás podamos obtener plantas más parejas, libres de virus, con todas las ventajas que trae el cultivo in vitro".

En una primera etapa estudiarán las cuatro variedades que desde Aupac consideraron tienen mayor potencialidad. El propósito es obtener 80 plantas de cada una de esas variedades porque para poder evaluarlas el Inase pide dos cosechas de 40 plantas. "Después vamos a trabajar en la obtención de nuevos materiales a partir de cruzamientos", señaló Cravero. "Arrancamos por acá para empezar a posicionarnos en la temática, después vamos a abrir y diversificar en sus múltiples usos porque paralelamente, a partir de un convenio, vamos a tener el apoyo del Inase", agregó.

"Estamos completamente agradecidos con la gente de Agrarias, que escucharon nuestra solicitud de hacer convenios con universidades. Somos una asociación sin fin de lucro, que se pone al hombro esta situación del cannabis en la ciudad, con seriedad y un equipo de profesionales, que nos hayan convocado para avanzar en el cultivo es muy importante", celebró Pedrana.

La asociación se dedica plenamente a la clínica y a las capacitaciones profesionales. Según Pedrana, "la pata más flaca la poníamos en el cultivo, porque como era lo poco claro, lo poco legal, lo que todavía no tiene lugar, siempre lo postergábamos. Las investigadoras se acercaron para generar realmente un conocimiento conjunto, y nos abrieron las puertas para este proyecto. Tenemos una casuística muy alta en la ciudad, de hecho abastecemos a más personas a las que abastece Iapos, y eso a través de un producto diluido en un laboratorio, por eso consideramos que es una innovación".

"Vamos a empezar con estas cepas que son más altas en CBD, pero todos los que hacen un uso medicinal del cannabis saben muy bien que el THC realmente tiene sus propiedades, así como las tiene el Sativex, un producto farmacológico alto en THC que nuestros usuarios necesitan y lo usan. Nuestros aceites suelen tener una predominancia de una u otro en relación a la patología de turno, pero se empezará por las altas en CBD. De todos modos, hay mucho por avanzar", agregó la referente de Aupac.

Santa Fe tiene dos proyectos presentados para producir, con el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) como órgano de autoridad: "Están pensados para que solamente el Estado cultive, por lo que esta provincia tiene una deuda eterna con las organizaciones que son la cuna del cannabis terapéutico, y ante la falta de respuestas de los organismos estatales, que Agrarias nos abra las puertas es muy importante", remarcó Pedrana.

La iniciativa además promueve instancias de divulgación como la publicación de artículos científicos o resultados en congresos, estrategias de comunicación hacia la comunidad y diálogo con medios de comunicación.⁣