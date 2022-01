El entrenador Xavi Hernández criticó este sábado con dureza a la Liga de España por hacer jugar al Barcelona en medio de un brote de contagios de coronavirus que afectó a 17 futbolistas, al considerar "una locura que no se suspenda" el partido que debe jugar este domingo a las 17 (TV: ESPN) en su visita ante Mallorca.

A los contagios de Covid-19 ya confirmados de 14 jugadores, Hernández indicó que "en principio" tampoco podrá contar con Ansu Fati, Pedri y Memphis Depay.



Al ser consultado sobre los motivos por los cuales no se canceló el partido ante Mallorca por la fecha 19 del torneo, Xavi disparó: "Sinceramente, no lo sé. Es una pregunta para el presidente y los que deciden en la competición. Es una evidencia que tenemos 17 bajas, 14 por Covid", apuntó el ex jugador de la Selección española que se consagró campeona en Sudáfrica 2010.

En esa línea, el entrenador culé subrayó: "La Liga no se lo puede permitir. Va a ser un partido descafeinado tanto para el Mallorca como para nosotros".



Incluso, Hernández había comentado que el plantel se sometió también al "test de antígenos" y no descartó que puedan "haber más casos". "Si lo tenemos que jugar, jugaremos, nosotros no decidimos", sentenció.

El equipo azulgrana no podrá contar con varias estrellas por distintos motivos. Por un lado, Sergio Busquets y Gavi (también con coronavirus) están sancionados; los otros contagiados son Dani Alves, Dembélé, Dest, Coutinho, Umtiti, Abde, Baldé, Lenglet y Jordi Alba. A esos se les debe agregar a los lesionados Martin Braithwaite, Ferrán Torres y Sergi Roberto.

Por su parte, el DT del Mallorca, Luis García Plaza, negó que el club haya pedido el aplazamiento del partido, y mencionó que también debió lidiar con bajas durante toda la temporada por cuestiones sanitarias: "Somos el equipo con más bajas de toda la Liga y ahora por ser el Barça se está hablando mucho sobre ello", expresó el entrenador.

El Merengue defiende la punta

La jornada dominical se abrirá a las 10 (DirecTV Sports) cuando el líder Real Madrid visite a Getafe, en el encuentro más relevante de los seis que se disputarán en continuidad de la fecha 19 de la Liga de España.



Por su parte, Atlético Madrid -sin Diego Simeone en el banco de suplentes por su reinfección de coronavirus- recibirá desde las 12.15 (TV: ESPN) a Rayo Vallecano. También juegan Elche-Granada (12.15), Betis-Celta y Alavés-Real Sociedad (ambos a las 14.30).

La programación se completará este lunes con los duelos Villarreal-Levante (a las 15), Osasuna-Athlétic Bilbao (17) y Cádiz-Sevilla (17.15).

Principales posiciones: Real Madrid 46 puntos; Sevilla 38; Betis 33; Rayo Vallecano 30; Atlético Madrid y Real Sociedad 29; Barcelona y Valencia 28.