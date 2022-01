“La iglesia es gratis…a menos que quieras buenos asientos”. No es palabra de Dios sino de uno de los integrantes del clan predilecto en The Righteous Gemstones (el próximo 9 de enero HBO Max estrena los dos primeros episodios de su segunda temporada). Comedia centrada en una familia de telepredicadores en la que manda el pecado, los gritos de aleluya, el show y la codicia. La creación de Danny McBride (Eastbound & Down y Vice Principals), en definitiva, presenta a unos exitosos evangelistas mediáticos mucho más cerca de los conflictos de Los Soprano o Succession que de la vida pastoral. Este tramo de la saga, partidaria incondicional de la nueva comedia americana, consta de nueve capítulos y ya fue confirmada su continuación.

La temporada de 2019 supuso la presentación de Eli (John Goodman) en el rol del mandamás y de sus tres hijos. Jesse (McBride) es el desbocado primogénito que quiere asegurarse el mandato del ministerio bautista con millones de seguidores en el mundo. Kelvin (Adam De Vine) está abocado a un proyecto que mezcla el diezmo con el fisicoculturismo. Mientras que Judy (Edi Patterson) opera como la hija resentida que quiere hacer valer su lugar. Más allá de su crítica mordaz a la cultura sureña, de la exageración de sus ceremonias, lo mejor de la ficción aparece en sus instantáneas de caos y estupidez. Especialmente en las cenas familiares, donde los hermanos muestran su costado más bajo y risible como cuando maltratan a la hermana por haberse casado en Disney y no haber invitado a nadie. “¿Quién celebró la ceremonia? ¿Minnie o Goofy”. Esa es la clase de madera de la que está hecha The Righteous Gemstones.

Según su máximo responsable, la mayor diferencia con lo visto hasta aquí es que todo será “más grande, más sucio y más loco”. ¿El detrás de una plataforma de streaming evangélica? ¿Explorar el pasado del patriarca como estrella de la lucha libre y brazo duro de la mafia? ¿Un resort cristiano en las costas de Florida con tufillo a estafa? ¿Una investigación periodística a punto de deschavar sus ilícitos? ¿Conexiones con los bajofondos de Memphis? Todo eso sucede dentro de una trama que ajustó el ritmo y los gags de su temporada inicial. Entre los nuevos personajes aparece un viejo compañero de andanzas de Eli (un ladino Eric Roberts), un reportero metiche (Jason Schwartzman) y un capo cristiano de Texas (Eric Andre) con el que Jesse quiere hacer negocios.

Obviamente el pivote de The Righteous Gemstones recae en la criatura de McBride, un experto en eso de interpretar tipos tan ventajeros como despreciables (Pinneaple Express; La mujer de mis pesadillas; Este es el fin). Su Jesse, mezcla de Sonny Corleone con Neil Diamond y el pastor Giménez, es el ancla de la propuesta. Aunque la criatura más vigorizada en estos capítulos es la de Goodman. Atrás quedó su lamento como viudo perdido y resurge como el capitán de un barco anárquico. Ay de la escena en la que le parte los dedos a un contrincante. O cuando se depila los genitales para recordar su pasado como estrella de catch. Y aún hay mucho más en el altar. La intención de McBride es hacer una épica sobre “este grupo de forajidos” al estilo El pájaro canta hasta morir.





Programados

* The tendrá su estreno por Apple TV+ el próximo 28 de enero. La propuesta juega con el misterio de un asesinato en una reunión de preparatoria. Lo particular es que el género y formato cambiará en cada uno de los episodios acorde a los puntos de vista de los protagonistas. Sus creadores, Chris Miller y Phil Lord, vienen de plantear esos juegos metatextuales en los largometrajes Spider-Man: Into the Spider-Verse, The Lego Movie, 21 Jump Street.

* Variety ha publicado una lista con los estrenos seriados a tener en cuenta en 2022. Según el medio hollywoodense, la segunda temporada de Bridgerton (marzo), la quinta de The Crown (noviembre), el final de Stranger Things (mediados de 2022) y el arribo de The Sandman (por anunciar), son los platos fuertes de Netflix. Por Amazon Prime Video apuntaron The Lord of the Rings (septiembre) y la cuarta de The Marvelous Mrs. Maisel (febrero). De Disney+ están Obi-Wan Kenobi (por anunciar), y dos productos marvelitas: She-Hulk (por anunciar) y Ms. Marvel (mediados de año). De Paramount + eligieron la gamer Halo (por anunciar) y Bel-Air (febrero) y de HBO Max la segunda de The Flight Attendant (por anunciar). Apple TV+ se sumó un poroto con el drama coreano Pachinko (por anunciar)

* Kwai encontró un filón en su batalla con TikTok. La app nacida en China está explotando TeleKwai, su sección de microficciones que tienen el objetivo de captar a la audiencia en menos de un minuto. La iniciativa apunta a productoras de contenidos digitales con lógica DIY y resultados a prueba de cringe.

El personaje

Kingpin de Hawkeye (Vincent D’Onofrio). Wilson Fisk tuvo su comeback en la última entrega de Marvel tras su paso por Daredevil. Siempre operando para el mal, y con bastante fortuna, la retorcida mole mafiosa logró salir ilesa de golpes, explosiones, flechazos y disparos. Para tener en cuenta, su impecable estilo y guardarropas. Su tintorero, feliz.