Vacunas, actividad económica, elecciones, cambios en la Justicia y la reiteración del conflicto político-institucional entre el gobierno provincial y la municipalidad capitalina, fueron algunos de los hechos más trascendentes.

Femicidios

El 2021 comenzó con un femicidio. Un policía mató a su pareja y luego se suicidó. Fue en la capital riojana cuando el policía Marcos Suasnada mató a su pareja, Noelia Albornoz con el arma reglamentaria y luego puso fin a su vida. El segundo femidicio del año ocurrió en Olta, una localidad a 200 km de la Capital. Melina Rojas de 20 años, fue asesinada de una puñalada en el corazón por su pareja, Mauro Edgardo Peña.

Campaña de vacunación

Apenas se inició la vacunación en la Argentina, la gestión de la pandemia en La Rioja estuvo también centrada en la campaña de vacunación. Según datos oficiales, hasta el 27 de diciembre La Rioja registra el 93% de la población vacunada, el 99,3% con la primera dosis y el 73,5% con la segunda dosis.

Ante la tercera ola de la pandemia, el 20 de diciembre se anunció el pase sanitario. Las personas mayores de 13 años deben acreditar su vacunación completa contra el Covid para poder participar de las actividades consideradas de riesgo epidemiológico.

En los últimos 12 días 9.669 personas se colocaron la segunda dosis y 4.008 se vacunaron por primera vez contra el virus.

Elecciones

El Frente con Todos ganó las elecciones legislativas primarias y generales y se quedó con las dos bancas que se renovaron en la Cámara de Diputados de la Nación. Gabriela Pedrali, ex ministra de Desarrollo, Igualdad e Integración Social y Ricardo Herrera, ex diputado provincial, resultan electos y reemplazaron a Julio Sahad (PRO) y Danilo Flores (Frente del Todos).

Juntos por el Cambio (Vamos La Rioja) la segunda fuerza que lidera la intendenta de la Capital, Inés Brizuela y Doria no logró retener una banca para la oposición en la Cámara Baja. La líder de la oposición perdió además caudal electoral en relación con las elecciones del 2019 que la llevaron a la intendencia capitalina.

La Cámara de Diputados de la provincia renovó 18 de las 36 bancas. El oficialismo mantiene la mayoría al ganar en la Capital y en los 5 departamentos donde se renovaron bancas. No hubo grandes cambios en la representación de las mujeres, menos aún de las disidencias a pesar de la ley de paridad sancionada en el 2019. Sobre 36 bancas, solo 8 están ocupadas por mujeres.

Sobre las ocho bacas de la Capital, 4 quedaron para el Frente con Todos, dos para Vamos La Rioja, una para Hay Futuro en La Rioja y el dato de esta elección fue el ingreso de Martín Menem por el espacio libertario de Javier Milei.

Por el Frente con Todos ingresaron, Teresita Madera y Juan Carlos Santander que retienen su banca, Lourdes Ortiz, ex secretaria de la Mujer y Diversidad, y Carlos Machicote, ex concejal por la Capital. Por Vamos La Rioja, Gustavo Galván logró la reelección y Teresita Luna, ex vicegobernadora dejó el gabinete municipal para sumarse a la Legislatura. La candidatura testimonial fue la de Felipe Álvarez ganó una banca, pero decidió seguir como legislador nacional. En su lugar, ingresó Nadina Reynoso. Y, la sorpresa de las elecciones fue el ingreso de Martín Menem por el espacio libertario de Javier Milei.

Conflicto con el municipio



La relación entre la intendenta Inés Brizuela y Doria y el gobernador Ricardo Quintela no pasa por su mejor momento. Poco antes de las elecciones generales la jefa comunal determinó realizar el pase de 2533 trabajadores precarizados a la planta permanente de la Administración Pública sin contar con las partidas presupuestarias. La Provincia no respondió con los recursos para afrontar la nueva responsabilidad salarial porque existe una ley de coparticipación municipal.

La Intendenta firmó los decretos y el próximo paso fue la protesta junto a lxs trabajarxs por no tener el dinero. Hubo protestas y acampe en la residencia del Gobernador y en la plaza principal que no dieron resultado. La situación elevó el nivel de tensión, el personal tiró basura en el municipio, dispuso paro y parte de los servicios dejaron de prestarse, entre ellos, el de recolección de basura. El Gobierno pagó finalmente 30 mil pesos en diciembre, pero en acuerdo con lxs trabajarxs y no con el municipio y el ingreso a la planta permanente sigue sin cumplirse.

La precarización laboral es uno de los grandes problemas del Estado riojano que aún no ha podido saldar y en el caso de esta gestión provincial comenzó a realizarlo de manera paulatina. En la actualidad existen 15 mil personas precarizadas por el Estado y de acuerdo con expresiones del Gobernador en estos dos años espera regularizar la situación.

Parque Industrial

En el sector industrial se generaron 1350 puestos de trabajo en lo que va del año en el Parque Industrial. Una de las empresas que tienen 700 personas es la planta PUMA. El 100% de lo que produce Puma en Argentina se genera en La Rioja, informaron desde la empresa. El Gobierno expropió la Curtiembre de Nonogasta. Luego de este proceso, la empresa quedó en manos Buenos Aires Managment SA bajo la denominación de Curtiembre La Rioja. Tomarán entre 100 y 120 personas y paulatinamente se incorporar más.

También se impulsó mejoras en las empresas estatales agrupadas bajo la denominación “Mejor Riojanas”. Son 36 empresas que generan más de 2.500 puestos. Se trata de: Alfa; Agrogenética (Suelos riojanos, Savias Riojanas, Raíces riojanas, Genes del futuro, Biovida, Cannabis); Vivero San Gabriel; Hortícola Riojana; Puertas del Sol; Kayne ; La Rioja Vitícola ; Frutos San Nicolás; Agroandina ; Cerdo de los Llanos; Colonia Cunícola; Vallesol; Agroarauco; Bodega y Fincas de Aminga; Dripsa; Vidrios Riojanos; Allpapuka - Cerámica Riojana; Riodeco; Ledlar; EDELaR; ERSA; EMDERSA; Banco Rioja; Federal E.E. ; Servicios Financieros BR; Fogaplar; Aguas Riojanas; Internet para Todos; Elargas; Parque Eólico; Arauco Renovables; Vientos de Arauco; LAR Renovables; Rioja Vial; Rioja Bus y EMSE.

Otros de los datos que suman es que La Rioja es la provincia en donde más creció la recaudación. Según datos de la Dirección de Rentas de la Provincia, La Rioja incrementó un 105% su recaudación. El principal crecimiento es en Ingresos Brutos que demuestra el aumento de la actividad económica después de las restricciones de la pandemia.

Salarios

La Administración Pública tiene 55 empleadxs que incluye el personal docente. Antes de finalizar el año ya se anunció como será el incremento salarial del 52 por ciento para el 2022. Se pagará en cuatro tramos que se percibirán con los sueldos de enero, abril, julio y octubre, de acuerdo a la grilla de paritarias. En el caso de docentes, definen sus aumentos en su paritaria.

De esta manera de acuerdo con los escalafones provinciales, una persona con la categoría 6, sin título, sin antigüedad cobró en diciembre de 2021 $38.491. En octubre tendrá un sueldo de $58.602 con los aumentos. El incremento salarial está garantizado con fondos coparticipables.

Cambios en el gabinete y en la Justicia

Terminando el 2021, y con dos años de gestión hubo modificaciones en el gabinete provincial y en la Función Judicial. Dos mujeres llegaron al Tribunal Superior de Justicia: Karina Becerra, ex secretaria de Justicia y sobrina de Quintela y Gabriela Asís, ex ministra de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. También estuvo dos años en el servicio de Justicia como jueza del Juzgado de Violencia de Género creado en 2018 a partir del femicidio de Deolinda Torres.

Dos miembros que estaban en el Tribunal seguirán en la administración de Justicia. Ricardo Gastón Mercado Luna asumió Defensor General y Camilo Luis Farías Barros como fiscal General Adjunto. Martín Yoma es el nuevo defensor General Adjunto.

La propuesta del Gobernador fue aprobada en Diputados sobre tablas en la Legislatura. Avanzó la representación en la Justicia, pero hubo retrocesos en el gabinete: ya no quedan ministerios a cargos de mujeres. Ocupan solo las segundas líneas de toma de decisiones. En lugar de Gabriel Pedrali, asumió Alfredo Menem como Ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social y Miguel Zárate dejo el cargo de Asesor de General de Gobierno para asumir la titularidad del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. El ex diputado provincial, Pedro Goyochea ocupa el cargo de Zárate.

Reforma constitucional

En abril de este año Quintela había anunciado la Reforma de la Constitución. Establecía como ejes: la Reforma Judicial, integración y periodicidad del mandato de jueces, periodicidad de mandatos en ámbitos parlamentarios, coparticipación, regiones del territorio provincial, perspectiva de género, ampliación de derechos y garantías, y recursos naturales. La Reforma Constitucional y judicial comenzará a desarrollarse en 2022.