La abogada Graciana Peñafort apuntó con dureza a la Corte Suprema de Justicia y afirmó que “permitieron sin decir ni pio” el armado de causas judiciales contra dirigentes opositores y sindicalistas durante los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. “Tiene una cuota de responsabilidad”, afirmó la directora de Asuntos Jurídicos.



Peñafort apuntó con dureza contra la estructura de espionaje y operaciones judiciales que salieron a la luz la semana pasada luego de que Página/12 revelara un video que muestra al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, junto al intendente de La Plata, Julio Garro, agentes de la AFI y empresarios hablando de una “Gestapo” contra sindicalistas.

Grupo Octubre · Graciana Peñafort

“Llevamos mucho tiempo hablando de armado de causas y espionaje, pero ahora vimos cómo funcionaba, eso es lo impresionante”, se indignó Peñafort, en diálogo con AM750.



Los nuevos audios que comprometen a Vidal

A través de audios reveladores que Página 12 pudo acceder, se revelan las claves de cómo, desde el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, se armaban causas contra dirigentes políticos y gremiales.

Los audios serán presentados este lunes ante el juez federal Ernesto Kreplak y revelan cómo un subcomisario involucrado en los allanamientos a la vivienda de Alberto Pérez, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, a la de la casa, la empresa y hasta el club de Daniel Scioli, y a casi cien domicilios más, asegura que en la provincia de Buenos Aires funcionaba una mesa judicial.

Según se escucha, la integraban la exgobernadora María Eugenia Vidal, el exministro Cristian Ritondo, el procurador Julio Conte Grand y el exjefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai.

Más críticas de Graciana Peñafort

En este sentido, apuntó directamente contra la Corte Suprema. “Han permitido que esto pasara sin decir ni pio. ¿Con esta Corte como cabeza del Poder Judicial de la Nación se pretende avanzar?”, argumentó la abogada penalista.

Además, afirmó que “la Corte escuchó las escuchas ilegales y descartó a los testigos sobornados”.

Por eso, le reclamó al máximo tribunal del país “una cuota de responsabilidad, primero por no controlar a los tribunales inferiores, y luego por validar conductas que fueron tropelías. La Corte toleró cosas intolerables”, sostuvo.

Peñafort además desarmó la “teoría del cuentapropismo”, sostenida por los jueces de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que descartaron que hubiera una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal durante la gestión de Macri e insistieron en la teoría del “cuentapropismo”.

“La teoría del cuentapropismo se cayó cuando apareció este video, cuando se ve a los funcionarios formando parte de las reuniones que operaban judicialmente”, afirmó la abogada.

A pesar de las fuertes críticas, Peñafort pidió “confiar en la Justicia” y en que se pueda “avanzar en la investigación”.

Sin embargo, también se mostró muy crítica de Comodoro Py: “Deja mucho que desear, buena parte de Comodoro Py fue parte de estas maniobras, ahí se armaban causas”.

Críticas a Julio Garro

“Julio Garro estuvo en esa reunión. ¿El problema es que lo filmaron? Es el problema de la mayoría de las personas que cometen ilícitos penales, que los descubren”, sostuvo Peñafort.

En este sentido, recordó que Garro “estaba sentado con tres altos funcionarios de la AFI y no es algo que se viniera a enterar ahora”. “Si vas especialmente a una reunión, él habla de jugar con las balas en la mesa. Entiendo el fastidio de Garro por haber sido filmado, yo también fui víctima del espionaje ilegal, pero eso no es excusa. No fue una reunión menor”, sintetizó.