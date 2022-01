El conductor del Ford Focus que este domingo embistió a cinco ciclistas en los Bosques de Palermos -entre ellos a Marcela Bimonte, quien falleció por la gravedad de las heridas- dio negativo en el test de alcoholemia pero positivo en el narcotest. Según fuentes cercanas a la investigación, José Carlos Olaya González, de 32 años, manejaba bajo los efectos de estupefacientes.

Por ahora, la Justicia mantiene la carátula de la causa como “homicidio culposo”. Aunque el resultado del narcotest sería un agravante. Lo mismo el hecho de que haya escapado del lugar, en una camioneta Jeep.

Los otros tres hombres detenidos -Patricio Daniel Valiente, de 30 años; Lucio Valiente, de 20, y Fernando Ezequiel Escobar, de 29-, con quien el conductor intentó escapar, serán juzgados por encubrimiento.

El doloroso testimonio de la pareja de Marcela: "Fue un asesinato"

El mismo domingo por la tarde, luego de ser atendido en el hospital, Luis Ceccato, pareja de Marcela, quien también fue atropellado por el auto, volvió al lugar de los hechos para pedir Justicia. “Era todo rojo sangre” y “fue un asesinato”, sostuvo el hombre al borde de las lágrimas.

“Yo venía adelante y ella venía atrás, había otros ciclistas. Íbamos con todos los elementos de seguridad, despacio, mirando, no esperábamos que se nos tirara un auto arriba. De repente apareció el auto este que se cruzó directamente, venía a las chapas. Atropelló a alguien adelante, porque después vi que había alguien tirado”, expresó en diálogo con C5N.

Ceccato siguió con el relato del accidente. “Se llevó por delante un cartel que, con las chapas, me cortó el brazo, la pierna y los golpes que tengo en las costillas. Después me caí y estaba muy ensangrentado. Lo primero que hice fue gritar por ella: ‘Marce, Marce’. Y no me contestaba. Solo veía el auto", recordó.

El hombre contó que fue hasta atrás del auto y vio a Marcela tirada, ya inconsciente. “La vi tirada inconsciente, estaba mal. Había otros ciclistas que pararon, llegó la Policía”, agregó.

“Esto no fue un accidente de tránsito. Yo no sé si estaba loco o borracho, pero venía a una velocidad terrible y se metió en la bicisenda. Nosotros no íbamos por la avenida, íbamos por la bicisenda de la mano que nos corresponde”, dijo indignado.

Ceccato contó que mientras intentaba asistir a su pareja escuchó como otros gritaban para que el conductor no escapara. “Yo escuché que gritaban: ‘No se escapen, no se escapen’. Yo estaba al lado de ella, tratando de sacarle la sangre de la boca, no podía respirar”, dijo y agregó por último: “Por la velocidad a la que nos llevó puestos a todos no venía paseando, venía a demasiada velocidad para estar paseando. No sé si estaba corriendo una picada o si se estaba escapando, pero no era velocidad de circulación normal por ningún lado en Capital”.

Pedirán el cambio de carátula

Tras conocerse la noticia de la muerte de la ciclista, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial informaron que pedirán el cambio de carátula a “homicidio doloso”, que incluye penas de entre 8 y 25 años de prisión.

"Esto no fue un accidente. Fue un homicidio. Manejar borracho, matar y huir no puede terminar en una pena en suspenso porque 'no hubo intención'", escribió Pablo Martínez Carignano, director de la Agencia, en su cuenta de Twitter.

Desde allí, Martínez Carignano aclaró que "vamos a pedir que se califique como homicidio doloso, con una pena de 8 a 25 años". "En este 2022 vamos insistir en el Parlamento para que se apruebe la ley de homicidios viales y de #alcoholcero", agregó.

"Alguna vez como sociedad tenemos que dejar de decir 'a mí no me va a pasar' y exigir normas adultas para los que matan al volante", dijo por último el funcionario.

El momento del accidente

El hecho ocurrió el domingo, cerca de las 9, en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 14C se trasladaron luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo particular Ford Focus, de color rojo, que embistió a cinco ciclistas.

El auto impactó contra cinco personas que circulaban en el área que resultaron heridas, una de ellas, Marcela Bimonte, de 62 años, quien murió posteriormente a consecuencia del impacto.

El conductor, identificado como José Carlos Olaya González, de 32 años, escapó del lugar del hecho en otro auto, un Jeep de color negro, y dejó en el vehículo siniestrado a dos jóvenes de 20 y 22 años.

Más tarde la camioneta Jeep fue interceptada en Avellaneda, donde estaba el conductor del Focus y otras tres personas, que quedaron detenidas.

El director del SAME, Alberto Cresenti, afirmó que al llegar al lugar del hecho una de las víctimas se encontraba en "grave estado" con "múltiples lesiones" y fue trasladada al hospital Fernández. Tenía "traumatismo grave de cráneo, sangre en un pulmón y hemoneumotórax", afirmó Crescenti.

Las cuatro personas heridas restantes sufrieron fracturas en diferentes partes de sus cuerpos producto del impacto.

El Ford que arrolló a las cinco personas tiene multas impagas en la ciudad de Buenos Aires por $58.300, una por violar la luz roja, dos por estacionar en lugar reservado y cuatro por exceso de velocidad.