Algunas personas que fueron ayer con intenciones de hacerse un hisopado para detectar coronavirus al Hospital Centenario dijeron que "a las 9 ya avisaron que solo daban 150 turnos porque no había más testeos"."A las 8 y 20 me acerqué porque mi esposo está con dolor de garganta, de espalda y fiebre. A las 9 ya avisaron que solo daban 150 turnos porque no había más testeos. Mucha gente se fue y otros nos quedamos protestando, necesitamos que manden más insumos. Nos dijeron que el Centenario no tiene nada que ver", comentó una mujer ante las cámaras de televisión. Además, detalló que no hay ni baños químicos, "hay gente que hace cola desde las 6 de la mañana, y se siente mal".