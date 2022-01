La nueva ola de coronavirus obligó a la suspensión momentánea de espectáculos teatrales en Mar del Plata. Ocurrió con Los 80 están de vuelta y Fátima es camaleónica, protagonizados por Nito Artaza y Fátima Florez respectivamente. "Cerramos porque queremos seguir abiertos", explicó el productor teatral y presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet), Carlos Rottemberg.

Esa fue su respuesta en el blog de la página del Multiteatro cuando alguien le espetó que "en su ambiente están todos contagiados". "Siempre sostuve que, al trabajar con materia prima humana y no con mercadería, el cumplimiento al protocolo dispuesto para nuestra tarea resultaría garantía extra para las audiencias", expresó el productor.

Agregó que la intención no es solamente cuidar al público sino también "a quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante los espectáculos". "Por eso, ante un caso positivo, en testeos preventivos a los equipos artísticos, se extreman las medidas, llegando incluso a cerrar dicha empresa cuando el no deseado resultado se confirma", dijo. Definió al teatro como "la única fábrica que se autoclausura y lo anuncia", factor que debería "funcionar como valor agregado a favor para quienes aún lo perciben como un espacio de mayor riesgo por sobre otros".

Aclaró además que "algunas suspensiones de obras teatrales tuvieron menos prensa que otras". No obstante, la sumatoria no logra "alterar el conteo global de una actividad que sólo en esta primera quincena de enero tiene casi 400 debuts en el país". En ese número entran tanto estrenos como reposiciones. "Cuidarnos en los teatros no garantiza inmunidad, pero apostamos a tener menos chance de ser blanco del bicho", concluyó Rottemberg.