La emergencia hídrica se declaró hace unos meses en la Argentina sobre todo en la zona del Litoral pero todavía no ha podido recuperar su caudal el Paraná. Los barcos no pueden navegar porque no hay agua suficiente y los fenómenos dicen que es un problema regional.

Asimismo, el decreto vence a fines de enero y los especialistas advierten que el agua no va a volver tan rápido. Según confirmaron hay todo un proceso natural que es adverso como el manejo de las represas y la cuestión climática.