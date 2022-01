El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, no pudo ingresar a Australia y deberá abandonar el país, luego de estar varado durante al menos ocho horas en el Aeropuerto de Melbourne por un problema con aplicación en su visa para ingresar al país, de acuerdo a lo que informaron diferentes medios internacionales. Desde su entorno denunciaron malos tratos y que se encuentra incomunicado.

Djokovic, quien nunca confirmó si se vacunó contra el coronavirus, esperaba entrar a Australia para jugar el primer Grand Slam del año con una exención médica que le otorgaron los organizadores del Abierto australiano. Sin embargo, el número uno del mundo no pudo pasar el control migratorio.

El padre del deportista, Srdjan Djokovic, confirmó la varisón al portal B92 en Serbia: “Se encuentra actualmente alojado en una habitación y nadie puede entrar en ella. Hay dos policías frente a la habitación”. El diario serbio The Telegraph consideró que las autoridades aeroportuarias en Melbourne lo tratan al campeón de 20 torneos de Grand Slam como si fuera un delincuente. "Djokovic está detenido, ¡lo tratan escandalosamente como un criminal en una habitación! Trato escandaloso de las autoridades australianas hacia el mejor tenista del mundo".

Horas antes, los medios locales explicaron la situación que atraviesa el número uno del mundo. "Djokovic no puede pasar por el control de pasaportes después de que un miembro de su equipo de apoyo cometiera un error crítico al solicitar una subclase de visa que no se aplica a quienes han recibido exenciones médicas de una vacuna Covid-19. El error había sido descubierto por la fuerza fronteriza australiana mientras Djokovic ya viajaba en un vuelo comercial de 14 horas desde Dubai a Melbourne", informó el diario The Times. Por ese motivo, cuando arribó a Melbourne, quedó alojado en una dependencia del aeropuerto australiano, a la espera de la solución del conflicto.

En las últimas horas, la ministra de Deportes del estado de Victoria, Jaala Pulford, fue contundente respecto a las posibilidades de Djokovic de entrar en el país. “No daremos asistencia a Novak Djokovic para solicitar el visado individual para competir en el Open de Australia. Hemos sido claros en dos puntos: la aprobación de los visados depende del Gobierno Federal y las exenciones médicas son asunto de los médicos”.

En tanto, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, ya había manifestado que Djokovic iba a ser expulsado del país si no demuestra una razón médica para no estar vacunado.