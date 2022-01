La ministra de Salud, Carla Vizzotti,y sus pares de las 24 jurisdicciones acordaron hoy, en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), facilitar a las personas el acceso a la vacunación contra el coronavirus fuera de su lugar de residencia, durante enero y febrero. A su vez, ante el nuevo brote de contagios de covid-19, que generó una tensión en los centros de testeos, COFESA resolvió que los contactos estrechos de personas positivas no concurran a los centros de testeos y se aíslen preventivamente en sus casas.

Vizzotti y sus pares de las 24 jurisdicciones del país analizaron la actual situación epidemiológica de incremento en el número de casos de Covid-19 y acordaron facilitar el acceso a la vacunación durante enero y febrero, permitiendo que las personas se vacunen fuera de su lugar de residencia. Además se definió que el intervalo mínimo para la aplicación de las dosis de refuerzo sea no menor a 4 meses.

“En los centros turísticos es importante poder vacunar a aquellas personas que residan en otros lugares”, afirmó la ministra Vizzotti, y explicó que “durante enero más de cinco millones de personas cumplen cinco meses de su segunda dosis, por eso hay que ser flexibles y favorecer el acceso de los refuerzos”.



“Provincia de Buenos Aires lo está haciendo y está vacunando muchísimo en la Costa Atlántica, esa reciprocidad y trabajo federal va acelerar durante este momento la campaña de vacunación”, detalló la jefa de la cartera nacional en relación al acceso de la vacunación contra el coronavirus a no residentes, en el contexto de la masiva circulación de personas durante la temporada de verano. En ese sentido, la cartera nacional se comprometió a reforzar la distribución de dosis para cumplir con este objetivo.

Intervalo de dosis

Asimismo, durante la reunión se transmitió la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) de homologar a no menos de 4 meses el intervalo mínimo para la aplicación de las dosis de refuerzo en todas las personas mayores de 18 años, con el objetivo de aprovechar oportunidades y agilizar la campaña de vacunación.Es decir, que toda persona que haya completado su esquema de vacunación inicial hace más de por lo menos 120 días, está en condiciones de recibir la dosis refuerzo. La implementación de la medida se adaptará a las condiciones y planificación definida por los diferentes planes jurisdiccionales, agregó el comunicado de Salud.Sobre la situación epidemiológica, Vizzotti afirmó que la variante Delta está cada vez más desplazada por Ómicron, con casos de, al momento, gravedad leve o moderada.

Centro de testeos

"Tenemos la expectativa de que con tanta gente vacunada y un periodo de transmisibilidad más corto, este pico que ha sido exponencial e inusitado, tenga un descenso mucho más rápido que la ola anterior, en función también de lo que estamos viendo en Sudáfrica que fue el primer país donde se inició el brote de esta nueva variante”, aseguró Vizzotti y explicó que, como consecuencia del avance de la vacunación, “el aumento del número de casos se desacopló del número de muertes y de internaciones en terapia intensiva, aunque sí genera tensión en el sistema de testeos”.En ese sentido, desde la cartera nacional se definióSe precisó que si la persona tiene síntomas compatibles con covid-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo, no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico.En el caso de que la persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero no presente síntomas, deberá realizar el aislamiento correspondiente pero no está indicado el testeo.