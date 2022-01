A un año del comienzo de la campaña de vacunación y ante el nuevo brote de casos por la circulación de las variantes Delta y Ómicron, el Consejo Federal de Salud (COFESA) reevaluó las medidas sanitarias para esta nueva ola de contagios. Lo hizo primero el pasado jueves, cuando detalló las recomendaciones para el esquema de aislamiento y lo completó en la reunión de este miércoles, con modificaciones en los centros de testeos.

"Por las vacunas, no tenemos hospitalizaciones y muertes. Por eso desde el Consejo federal de Salud una de las recomendaciones las personas que no tienen indicación de testeos no se acerquen a los centros para no seguir tensando el circuito", aseguró en la noche del miércoles Carla Vizotti, quien también confirmó que el período de vacunación bajó de seis a cuatro meses para las terceras dosis en todo el país.



Cómo queda el nuevo esquema de aislamiento