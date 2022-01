Las fricciones internas que arrastra Juntos por el Cambio desde su victoria en las elecciones de medio término, con sus pases de factura y desplantes públicos, volvieron a quedar expuestas en la última reunión de la conducción nacional. Y es que si bien la mesa nacional terminó acordando en un zoom que las máximas autoridades de la coalición se reunirían con Martín Guzmán para interiorizarse sobre las negociaciones con el FMI, las diferencias internas respecto a cómo encarar la relación con el gobierno nacional no pudieron evitar manifestarse. Luego de los dardos que anduvo disparando el gobernador Gerardo Morales al interior del espacio, más de uno le pidió explicaciones y le recriminó haberse "mandado solo" a negociar con Alberto Fernández. A modo de respuesta, Morales le recriminó a Patricia Bullrich que le "hubiera enviado a los halcones por Twitter", haciendo referencia a los insultos de Fernando Iglesias y Waldo Wolff. Unas horas antes, Morales incluso había vuelto a meter el dedo en la llaga responsabilizando al gobierno de Mauricio Macri por endeudamiento: "A los gobernadores nos avisó cinco minutos antes", sostuvo en declaraciones radiales. Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta, el único mandatario que se negó a enviar un emisario a la reunión de gobernadores, terminó quedando en offside y asistirá a la reunión de la semana que viene.

"No hay vasos de vidrio en los zooms", ironizó un referente radical una vez finalizado el encuentro de la mesa nacional de JxC. El clima era tenso, era la primera vez que se veían las caras desde que Gerardo Morales había desbaratado la estrategia de no asistir al encuentro de gobernadores con Guzmán alegando que era "una pendejada no ir", y estaban presentes todes le referentes nacionales del espacio: Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, por el Pro; Morales, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Martín Lousteau, Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez, por la UCR; Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, por la CC, entre otros. Si bien María Eugenia Vidal no participó, ya que quedó afuera del armado de la mesa nacional luego de que se definiera que sólo participarían aquellos referentes con cargos institucionales (como los titulares de bloque, los presidentes de los partidos, los gobernadores y, a su vez, Mauricio Macri en calidad de expresidente), su fantasma sí recorrió el encuentro a instancias de, curiosamente, la mismísima Patricia Bullrich.

La presidenta del PRO, que hace unos días había declarado que le había dado "bronca" el video en el que aparece un exministro de Vidal hablando de armar causas contra sindicalistas, sugirió en un momento de la reunión presentar un comunicado de respaldo a la exgobernadora bonaerense frente al escándalo que generó la noticia de la mesa judicial boanerense. La propuesta generó una tímidas adhesiones, pero terminó en la nada. "No tenemos problema en salir a defenderla pero alguien tiene que dar explicaciones sobre el rol de la AFI", se escuchó replicar a una de las figuras de la CC en el zoom. En un sector del radicalismo, mientras tanto, objetaron: "Si Vidal misma no sale a defenderse no podes pretender que te salga a defender todo el mundo".

Unas horas después, Vidal rompió el silencio en LN+ (ver aparte). Casi al mismo tiempo, el PRO emitió un comunicado en línea con lo que dijo la exgobernadora al considerar la denuncia de la denuncia judicial de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, como "una operación judicial del Frente de Todos con el fin de deslegitimar la lucha contra las mafias que impulsó el gobierno de Vidal", dice el comunicado que lleva como título "Los mafiosos no pueden convertirse en víctimas".

Pases de factura y comunicados

Luego de un raíd de declaraciones mediáticas en las que Morales atizó contra gobierno de Macri por la toma de la deuda, denunciando que el expresidente "nos avisó a los gobernadores radicales cinco minutos antes que tenía un acuerdo con el FMI" y recordándole al resto de la coalición opositora que "esta deuda la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es ir y escuchar", sus compañeros de JxC aprovecharon el zoom para pedirle explicaciones. "Morales la pasó mal, le dijeron de todo", detallaban fuentes que habían seguido el encuentro. La más dura fue, sin embargo, Patricia Bullrich. "Vos me mandaste a los halcones por Twitter", le recriminó, a modo de respuesta, Morales. El gobernador de Jujuy hacía referencia así a las críticas que recibió de Fernando Iglesias y Waldo Wolff por haber dicho que JxC tenía también que "rendir cuentas" por haber contraído los 45 mil millones de deuda que hoy el gobierno nacional está renegociando con el staff del FMI. "Los fondos se usaron para pagar deuda que estaba a mayor interés. No 'contrajimos la deuda', ignorante", le reprochó Iglesias, además de mandarlo a "estudiar".

Los diputados del PRO no fueron, sin embargo, los únicos que salieron a criticar al presidente de la UCR. Su antecesor, Alfredo Cornejo, también lo cruzó --sin mencionarlo directamente-- por Twitter, recriminándole que reprodujera "el mismo relato K de que la deuda se originó en el gobierno de Cambiemos". Al respecto, Morales hizo un intento de "autocrítica": "Me sacaron de contexto", alegó. "Sí, en 75 reportajes te sacaron de contexto", respondió, irónico, una figura del radicalismo a este medio.

Pese a los pases de factura, la mesa nacional terminó llegando a un acuerdo y ratificó la decisión de que todos los gobernadores y jefes parlamentarios de JxC asistan a una reunión con el ministro Martín Guzmán. Esto incluirá también a Horacio Rodríguez Larreta, que se negó originalmente a sentarse a escuchar a Guzmán y que ahora, habiendo llegado a un acuerdo con el resto de la coalición, salió a decir que el ministro de Economía había sido "muy poco claro" en la reunión con gobernadores y que esperaba que "sea más preciso en la reunión de la semana que viene".

"Como oposición estamos firmemente comprometidos en la colaboración con el futuro del país", sostuvo la coalición a través de un comunicado que, en otra manifestación de los problemas de coordinación interna que tiene JxC, debió ser modificada. La primera versión que se difundió a los medios no especificaba que el encuentro debía realizarse "en el Congreso", por lo que, a pedido de la Coalición Cívica, se modificó el texto y se volvió a reenviar.