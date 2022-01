”Quiero jugar en Central”, enfatizó ayer Juan Cruz Komar. El defensor de Talleres hizo explícito su deseo de jugar en el club que es hincha, aunque su desvinculación del club cordobés asoma traumática. Central no pudo extender negociaciones con Talleres por el fichaje y el reclamo del jugador aparece con el propósito de forzar su transferencia. Para Cristian González su contratación es prioridad. Por otra parte, ayer de detectaron nuevos casos positivos de coronavirus en el plantel auriazul.

Komar es jugador de Talleres y no está en conflicto con el club. Pero es hincha confeso de Central y ante el interés firme de los canayas para contratarlo hizo saber ayer, en conferencia de prensa, su deseo de pasar al club de Arroyito. “Mi sueño es jugar en Central”, reconoció Komar. “De Central hay un interés claro. También estoy cómodo en Talleres y entiendo que la transferencia no depende exclusivamente de mí. Pero siempre fui sincero con lo que quería hacer, siempre me he querido quedar, estoy muy cómodo. Pero desde lo sentimental Central me moviliza mucho”, asumió el zaguero central. "Si no se da el pase a Central, posiblemente me quede. Estoy muy cómodo acá en Talleres”, reconoció luego.

Central intentó su contratación el mes pasado pero el club que dirige Andrés Fassi no mostró disposición de negociar. Fassi maneja a gusto al club cordobés, ejerce el poder total de la administración y sin su consentimiento la transferencia no se concretará. Además, Talleres todavía no tiene definido quién será el técnico para la próxima temporada, siendo esa una traba más para la negociación.

Por otra parte, el club informó ayer de nuevos casos de Covid-19 positivos en el plantel. Los jugadores fueron hisopados por el control y debieron ser aislados Francesco Lo Celso y Milton Caraglio. Ambos deberán permanecer una semana aislados y luego serán hisopados nuevamente para determinar si superación la infección.