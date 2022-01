El DT de Colón de Santa Fe, Julio César Falcioni, criticó con dureza al flamante mánager de Independiente, Daniel Montenegro, por su salida del club de Avellaneda.

"Hablé con Rolfi Montenegro y le dije que se manejó desprolijo respecto a mi situación y que, de esta manera, estaba comenzando mal su trabajo en Independiente. Nos veíamos todos los días y me enteré de mi no renovación por los medios. No me fue de frente, y él me lo reconoció", explicó Falcioni.



El entrenador indicó que "en el fútbol las cosas se conocen rápido", y agregó que si le hubieran dicho que el 31 de diciembre decidían cambiar de rumbo en la conducción del equipo "lo hubiera aceptado de buena manera" e incluso dijo que "habría colaborado" en la elección de su sucesor.



En declaraciones televisivas, Falcioni destacó su paso por el Rojo, al que calificó como "un buen trabajo", más allá de la "complejidad económica y los futbolistas que se fueron en medio de la competencia".



El actual DT sabalero señaló que en el año que estuvo en el equipo de Avellaneda, junto a su cuerpo técnico trabajaron "con profesionalismo", más allá de algunos contratiempos "como la muerte de mi esposa y alguna que otra enfermedad".



"Creo que estabilizamos a muchos de los jugadores jóvenes que tiene el club. En Independiente conté con un plantel joven; vino un solo refuerzo que prácticamente pudo jugar recién en la fecha 13 (Joaquín Laso). Tuvimos muchas complejidades y circunstancias que impidieron que podamos desenvolvernos mejor", argumentó el "Emperador".



Falcioni terminó su vínculo con el club de Avellaneda, dado que no le renovaron el contrato, y su lugar lo ocupó Eduardo Domínguez, al que él mismo reemplazó en Colón de Santa Fe.



Precisamente sobre su sucesor indicó que lo conoce "mucho". "Es un entrenador que está capacitado para dirigir a un grande como Independiente. Ojalá le vaya muy bien", cerró.