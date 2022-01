El diputado por la Ciudad, Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio, criticó al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y hasta lo responsabilizó por el fracaso del gobierno de Mauricio Macri. También consideró que las críticas de Lilita Carrió sobre algunos dirigentes radicales fue "una extorsión".

"Todo el mundo sabe lo peligroso que es acordar políticamente con (Sergio) Massa. Massa nitroglicerina; es inestable. Es como yo dije muchas veces que es el político cuántico. Que está y no está. Depende cómo apoya y no apoya, es opositor", definió.

"En 2018, Massa hizo que se vote una ley para revertir todos los aumentos de las tarifas. Está bien que Macri la vetó al otro día y no tuvo impacto. Pero fue una decisión absolutamente demagógica y fue el responsable de la caída económica de Macri. Le quitó su apoyo político en el Congreso. El gobierno dependía de esa alianza política", analizó.





Macri

"No voy a hacer política siempre. No me lo tomo así. Me lo tomo como que probablemente dentro de pocos años vuelva a la actividad privada. No soy un político de raza ni me siento cómodo, por lo menos no lo pienso así, viviendo siempre la política. Voy a hacer un algunos años de política para tratar de conseguir algunas cosas, como por ejemplo terminar con la inflación en Argentina. Y vos te imaginás que si yo puedo ayudar a eso y se termina la inflación en Argentina, yo me doy por hecho", dijo.

"Yo puedo ser crítico de muchas de las cosas del gobierno de Macri, pero no hay posibilidad de construir en Argentina sin Macri tampoco. El espacio no puede ser un espacio sin Macri, sin Carrió, sin Lousteau, sin Larreta. No tiene sentido ese debate. Yo sé que hay gente que le gustarían espacios puros. No hay posibilidad de ganar ni mucho menos de gobernar, si no es con todos. Tenemos que aprender de los errores que cometimos", aseguró.

"Hay el consenso masivo en el espacio de que hay una cosa del gobierno de Macri el rumbo, la decisión de abrir la economía fue correcta, la decisión de apuntar hacia el mundo, insertar Argentina en el mundo fue correcta: La decisión de buscar una economía capitalista fue correcta, la decisión de favorecer inversiones en energía renovable y de recuperar abastecimiento energético, fue correcta. Muchas decisiones fueron correctas. El error fue de timing político", analizó.

Reformas

"No hay posibilidad de que la Argentina se recupere con el nivel de inflación que tiene. Hay que terminar con la inflación definitivamente en Argentina. La buena noticia es que sabemos cómo lograrlo. Es como cuando sabemos respecto a la pandemia, qué cosas funcionan y qué cosa no", dijo.

"En los 90 se terminó con la inflación en toda América Latina, pasaba por una política monetaria independiente y responsable. Hoy plantear una política monetaria independiente es ser un terraplanista", definió.

Reformas

Según Tetaz, en caso de ser gobierno, Juntos por el Cambio tendría que hacer reformas: "La primera es la reforma monetaria. Sin moneda no hay posible desarrollo. Sin moneda no hay crédito. Sin moneda la gente no ahorra y cuando ahorra, ahorra en otra moneda que no es la nuestra y, por lo tanto, necesitamos más dólares. Con alta inflación, hay más corrupción, aumenta el poder delos gremios, se rompe el sistema de precios porque nadie sabe cuánto valen las cosas. La segunda reforma es eliminar los impuestos a la producción".

Respecto de las reformas laborales, el diputado argumentó: "A mí me gustan los esquemas laborales de los países nórdicos, no, el de Dinamarca y el de Finlandia funcionan muy bien, sobre todo el de Dinamarca. Tiene un modelo que se llama flexiseguridad. Protegen al trabajador con un seguro de desempleo muy bueno y el Estado trata de que vos te incorporen nuevamente al trabajo, no que pongas un kiosco. Ese es el trabajo del Estado es que vos vuelvas a trabajar rápidamente".

Milei y el FMI

"Milei capta la bronca colectiva contra la política. Me parece que las ideas que él tiene sobre cómo tendría que funcionar la economía son completamente disparatadas. No funciona en ningún lugar del mundo las propuestas que quiere hacer. Su diagnóstico de la realidad, en general, tiene razón", dijo sobre el ultraliberal de Libertad Avanza.

Sobre la deuda con el FMI, aseguró: "Creo que un error de diagnóstico que fue grande con el primer acuerdo con el Fondo, se creyó que Argentina tenía una crisis de confianza transitoria, que si había un garante que decía 'yo pongo la plata', el resto de los de los fondos globales que estaban financiando la Argentina lo iban a seguir financiando. Ese fue un error de lectura conjunta del Gobierno y el Fondo".

Acerca de 2023, el diputado afirmó que "nosotros en esta lección acabamos de construir la mayoría con la cual vamos a gobernar en 2023, sin necesidad de negociar con nadie. Vamos a gobernar con una mayoría".