El Gobierno pone el pie en el acelerador e intentará cerrar un nuevo acuerdo con el FMI antes del vencimiento gigantesco que, en caso de no lograrlo, habrá que pagar en marzo. Una de las condiciones que el Fondo pidió para tener en cuenta la propuesta del oficialismo, es que haya consenso interno en el país. Por eso, la semana pasada el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunieron con gobernadores. Según dijo este domingo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el 17 o 18 de enero Guzmán volverá a dar una charla similar en el Congreso, en la que participarán los tres gobernadores radicales --Morales, el mendocino Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés de Corrientes--, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y también se sumarán los presidentes de los bloques opositores junto al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los presidentes de los bloques oficialistas en las Cámaras baja y alta, Máximo Kirchner y José Mayans. Desde el Gobierno expresaron que la fecha todavía no está confirmada.

Mientras tanto, el embajador argentino en EEUU, Jorge Argüello, sigue de cerca las negociaciones con el Fondo y el canciller, Santiago Cafiero, viajará a Washington el 18 para reunirse con su par, Antony Blinken. Ese encuentro, comentaron desde el Gobierno a Página/12, podría ser la antesala de una reunión bilateral entre Fernández y el presidente de EEUU, Joe Biden.

La reunión de Guzmán con los bloques y gobernadores opositores había quedado en stand by por rispideces que se generaron entre el oficialismo y JxC luego de que la oposición ponga "exigencias" para asistir al encuentro. Fernández le pidió a Morales "bajar un cambio" y que espere que se calmen las aguas. Massa le dijo que una posibilidad era hacerlo en 10 días, cuando él salga de su aislamiento por ser contacto estrecho de covid. Con esa información, Morales dijo que la reunión sería el lunes 17 o martes 18, y consideró "indispensable" el encuentro.

El jujeño también remarcó que la reunión “no resolverá situaciones" porque es el Congreso el que, según explicó, "después va a tratar el número fino de la propuesta, la carta de intención que hará el Gobierno para ser tratada en el directorio del Fondo Monetario”. Lo cierto es que Fernández quiere tener el visto bueno de los gobernadores para que ellos puedan conversar con sus legisladores sobre la importancia de apoyar el plan plurianual que presentará Guzmán. Un nuevo rechazo, como ocurrió con el Presupuesto, sería muy grave. Morales propuso que la oposición "debe dialogar y no hacer negocio político con la grieta” y agregó que “hay algunos de nuestro espacio que piensan que cuanto peor mejor, que explote todo, pero me parece que la consigna de que explote todo termina perjudicando a la gente”.

Las reuniones del embajador y el viaje del canciller

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, también continúa con reuniones políticas de primer nivel de cara a la renegociación de la deuda con el FMI. En la embajada argentina en Estados Unidos recibió este sábado a Ben Kelmanson, designado como nuevo Representante Residente Senior del FMI en la Argentina, y que asumirá al frente del organismo en Buenos Aires en reemplazo del jamaiquino Trevor Alleyne. Esa oficina estuvo cerrada muchos años y volvió a abrir en 2018, cuando Macri tomó el préstamo. A su vez, Argüello recibió en su despacho al nuevo embajador de los EE.UU en la Argentina, Marc Stanley, que viajará en dos semanas para instalarse en Buenos Aires.

Otro de los representantes del gobierno que seguirá de cerca las negociaciones con Estados Unidos es el canciller. Mientras Guzmán posiblemente esté en el Congreso reunido con los gobernadores y los presidentes de los bloques opositores, el mismo día, el 18 de enero, Cafiero tendrá una reunión con Antony John Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Desde la Cancillería argentina explicaron a Página12 que la reunión tendrá como objetivo central "conversar sobre el vínculo bilateral", y que se trata de "una reunión para la que se viene trabajando desde que Cafiero asumió como canciller". La agenda, indican, "será abierta" e incluirá cuestiones vinculadas a los derechos humanos, armas nucleares y cambio climático.



Cafiero será recibido en el Departamento de Estado por el propio Blinken. Los dos cancilleres nunca se han visto antes e incluso el estadounidense tuvo muy pocas reuniones presenciales con cancilleres durante su gestión por las cuestiones sanitarias vinculadas a la pandemia. En ese sentido, desde el Gobierno consideran que es importante que Blinken reciba a Cafiero de modo personal en su despacho de Washington. "Le damos mucha importancia y creemos que será un evento muy importante", dijeron desde la embajada.



Como no puede ser de otra manera, Cafiero y Blinken, por más que no sea el motivo de la primera reunión oficial, conversaran sobre las renegociaciones que el país lleva adelante con el FMI. Ese encuentro, incluso, consideran que puede llegar a ser la antesala de la primera reunión bilateral entre el presidente Fernández y Biden. Desde el Palacio San Martín aseguran que "se está trabajando mucho para lograr esa reunión", y agregan que "hay optimismo al respecto". Desde la embajada puntualizan que "lo ideal siempre es que primero haya un contacto entre los cancilleres y luego entre los presidentes. Estamos en esa dirección, pero aún no hay anuncios oficiales para hacer".

Sobre el rol de Argentina en la región, desde la embajada en EE.UU puntualizaron que "la reciente elección de Alberto Fernández como presidente de la CELAC hace a esa función de tender redes colectivas entre las realidades diversas de América Latina y el Caribe", puntualizaron.