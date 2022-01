Fue un hecho histórico, y no por motivos positivos. En una época donde todo es falible de ser filmado y compartido en Internet en un pestañeo, la 79º entrega de los Globos de Oro consiguió lo que parecía imposible: una ceremonia invisible, sin televisación ni registro audiovisual alguno, ni invitados, ni alfombra roja, ni nada. Fue así que los ganadores se anunciaron el domingo por la noche a través de las redes sociales y la página web de las estatuillas otorgadas por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HPFA, por sus siglas en inglés), una entidad que corona de esta manera un año atravesado por las críticas de todos los sectores de la industria sobre los (des)manejos de los poco más de 100 socios (en su mayoría hombres blancos y (muy) mayores).

En ese contexto deslucido y de apatía generalizada, quizás los únicos contentos sean los responsables de El poder del perro y Amor sin barreras, que con tres estatuillas cada una encabezaron la lista de ganadoras en las categorías cinematográficas, y de Succession, cuyos tres Globos de Oro la convirtieron en la serie favorita de una velada que, quizás, ni siquiera existió.

Estrenada en Netflix el 1º de diciembre luego de su exitoso paso por el Festival de Venecia, donde su directora, la neozelandesa Jane Campion (La lección de piano) se llevó el León de Plata a Mejor Dirección, El poder del perro llegaba a la “gala” como una de las máximas favoritas gracias a sus siete nominaciones, misma cantidad que Belfast, de Kenneth Branagh, que se verá en las salas argentinas desde el 10 de marzo. Sin embargo, la suerte de ambas fue muy distinta: si la primera se llevó tres estatuillas –Película en la subcategoría Drama, Dirección para Campion y Actor de Reparto para Kodi Smit-McPhee–, a la segunda le tocó ser la gran derrotada de la noche al alzarse solamente con el Globo a Mejor Guion, histórico reconocimiento consuelo para aquellos títulos con muchas nominaciones, pero sin suerte en el palmarés general.

West Side Story, de Steven Spielberg.

En comparación le fue mucho mejor a Amor sin barreras. La remake del film homónimo de 1961 realizada por Steven Spielberg –uno de los fracasos comerciales más estrepitosos en la trayectoria de uno de los directores contemporáneos con más sintonía con la taquilla de las últimas décadas– aspiraba a cuatro premios, de los cuales se llevó nada menos que tres: Película en la subcategoría Comedia y/o Musical, Actriz en Comedia y/o Musical para Rachel Zegler y Actriz de reparto para Ariana DeBose. La única derrota fue en el rubro Dirección, donde Spielberg cayó ante Campion. De esta manera, el hombre detrás de Indiana Jones y Jurassic Park continúa con un solo Globo en su vitrina luego de su 13º nominación.

Con el resto de los premios cinematográficos ocurrió lo que casi siempre: una división de reconocimientos de forma tal que nadie se vaya a casa con las manos vacías. O, mejor dicho, que nadie se empaste con el sabor de la derrota leyendo Twitter en pijama en la soledad de su hogar. Es así que Nicole Kidman fue elegida como Mejor Actriz en Drama por Being the Ricardos (disponible en Amazon Prime video), al tiempo que Will Smith se impuso entre los hombres por su trabajo en Rey Richard (puede verse en HBO Max). Como Actor en Comedia y/o musical se impuso Andrew Garfield gracias a la producción de Netflix Tick, Tick... Boom!, mientras que Encanto, de Disney, fue elegida como Película de animación y Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi, como Mejor película de lengua no inglesa.

Jeremy Strong (derecha) ganó por Succession.





Series y miniseries

Succession cumplió con los pronósticos que la señalaban como principal favorita al alzarse con tres de los cinco Globos a los que aspiraba. La producción de HBO ganó como Mejor Serie en Drama, Actor en Drama para Jeremy Strong y Actriz de Reparto para Sarah Snook. La ganadora en la subcategoría Comedia y/o Musical fue Hacks, también de HBO, con dos estatuillas: Mejor Serie y Actriz protagónica para la extraordinaria Jean Smart. Sí sorprendió que como Miniserie o película para TV fuera elegida The Underground Railroad, de Amazon Prime Video, en lugar de Mare of Easttown, que debió conformarse con el inevitable reconocimiento a Mejor Actriz para Kate Winslet.

Jason Sudeikis triunfó en Actor de Comedia por la amabilísima Ted Lasso, de Apple TV+, y Michael Keaton hizo lo propio como Actor de Película de TV o Miniserie por Dopesick: Historia de una adicción, que llegó a la Argentina a través de Star+. Michaela Jaé Rodriguez, por Pose, se impuso como Actriz en Drama, y el coreano Yeong-Su Oh ganó como Actor de Reparto por El juego del calamar, en lo que es el segundo Globo de Oro para la península luego del obtenido por Parasite como Mejor película de lengua no inglesa en 2020.

Todos los ganadores de la 79ª edición:

Cine

* Película - Drama: El poder del perro, de Jane Campion

* Película - Musical o Comedia: Amor sin barreras, de Steven Spielberg

* Dirección: Jane Campion por El poder del perro

* Actriz - Drama: Nicole Kidman por Being the Ricardos

* Actor - Drama: Will Smith por Rey Richard: Una familia ganadora

* Actriz - Musical o Comedia: Rachel Zegler por Amor sin barreras

* Actor - Musical o Comedia: Andrew Garfield por Tick, Tick … Boom!

* Actriz de reparto: Ariana DeBose, de Amor sin barreras

* Actor de reparto: Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

* Guion: Kenneth Branagh por Belfast

* Película en Idioma Extranjero: Drive My Car, de Hamaguchi Ryūsuke - Japón

* Música: Hans Zimmer por Duna

* Canción: No Time to Die, de 007: Sin tiempo para morir

* Película animada: Encanto

Series

* Serie - Drama: Succession

* Serie - Musical o Comedia: Hacks

* Miniserie o Telefilm: The Underground Railroad

* Actor - Musical o Comedia: Jason Sudeikis por Ted Lasso

* Actor - Drama: Jeremy Strong por Succession

* Actriz - Miniserie o Telefilm: Kate Winslet por Mare of Easttown

* Actriz - Drama: Michaela Jaé Rodriguez por Pose

* Actor - Miniserie o Telefilm: Michael Keaton por Dopesick

* Actriz - Musical o Comedia: Jean Smart por Hacks

* Actor de reparto: Yeong-Su Oh por El juego del calamar

* Actriz de reparto: Sarah Snook por Succession