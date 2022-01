-¡Esto no es real, esto no es real, esto no está pasando!

-¿Qué ocurre, Señor Moyano?

-¡No me digas que se cayó el pase de Bustos a River! ¡No me digas que esto es cierto!

-Es cierto, Hugo. Se cayó el pase de Bustos a River.

-Te dije que no me lo dijeras.

BASADA EN HECHOS REALES

-No entiendo nada, Marcollese, ayer salió en el diario que ya era jugador de River, que cumplía mi sueño de jugar en el equipo del que soy hincha y hoy leo en internet que hubo un giro inesperado.

-Escuchame, pibe, tenés que calmarte. Hemos tenido un problemita…

-No me salgas con que descubrieron un cometa muy grande que se dirige hacia la Tierra.

-No. Pero descubrí una cometa muy grande que puede dirigirse directamente hacia mi bolsillo.

-¿Siempre pensando en la plata?

-Obvio. Soy representante de jugadores.

DE LOS CREADORES DE “NO MIRES ARRIBA”

-Es que yo ya hablé con Gallardo y me dijo que me guarda un lugar. Te pido que vayas y hables con el presidente Moyano y le digas que el pase se hace.

-Moyano me quiere menos que Australia quiere a Novak Djokovic.

-¿Y la Comisión Directiva? ¡Hablá con la Comisión!

-Yo solo hablo de mi “comisión”.

-¿Leíste los memes de los hinchas de Independiente? Me putean en 15 idiomas. Por ejemplo “Traidor” en Indonesio se dice “Pengkhianat”…

-Vamos a calmarnos y a evaluar la situación. Si esperamos 6 meses más, vos te quedás en libertad. ¡En libertad! ¿Entendés? ¡En libertad!

-Y dale con la libertad… ¿Qué te agarró, el síndrome Milei?

-En junio te quedás libre y toda la platita de tu futura transferencia queda para mí… Eh, digo… Para nosotros.

-Pero mientras, si no juego en Ríver, pertenezco al Rojo. ¿No?

-No pienses en rojo si podés pensar en “verdes”. No te imaginás la cantidad de millones de dólares que vas a tener a mediados de año.

-¿Qué importa eso si me voy a morir de angustia sin jugar? Leí que los de la Comisión Directiva le pidieron al DT Domínguez que me cuelguen. No me dejarán jugar en el equipo…

-Mejor, así tenés más tiempo para mirar pelis. No sabés los estrenos buenísimos que anunciaron en Netflix.

-Pero… No entendés… Pasé de ser el 4 del Rey de Copas a ser simplemente un 4 de Copas.

“NO MIRES A RIVER"… CON EL MARCADOR DE PUNTA BUSTOS Y SU REPRESENTANTE

-Vos tranqui, pibe, ya hablé con Hugo.

-¿Moyano?

-No, si va a ser Hugo Gatti.

Y LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DE MOYANO.

-Decile a Bustos que mientras dure el contrato algún laburito le voy a dar… No sé si para que atienda el buffet del club o me ayude en el gremio de Camioneros a cargar mercadería pesada, jeje…

“NO MIRES A RIVER”. MUY PRONTO. EN LA LIGA PROFESIONAL.