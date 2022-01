La Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (Cepridiasa) reclama el pago de una deuda de $40 millones por los servicios que prestan a pacientes de la obra social Incluir Salud. Según señaló, mediante un convenio, la obra social de la Nación para personas con discapacidad e incapacidad laboral les paga mensualmente un porcentaje y el saldo debe abonarlo el gobierno de Salta, que se atrasa en este pago y esto generó la deuda ahora exigida.



El médico y presidente de Cepridiasa, Mario Espeche, explicó a Salta/12 que la deuda de Incluir Salud se acumuló por los saldos que fueron quedando al no pagar el 100% desde mayo de 2021 hasta enero de 2022. "Incluir Salud pagaba lo que le llegaba de Nación desde agosto de 2020. Y el resto de lo que debía hacerse cargo el Ministerio de Salud Pública de la provincia no lo paga. Hay un convenio (entre Nación y provincia), el Ministerio de Salud paga 100 % de los pacientes ministeriales. Pero de los de incluir Salud que son salteños, la Nación paga el porcentaje y la provincia no lo hace o lo hace retardadamente", detalló.

Cepridiasa nuclea a 12 centros de diálisis que se ubican en distintos puntos de la provincia. Las personas que utilizan el servicio de diálisis con Incluir Salud son 230, esto significa un 20% del total de dializados que tienen los centros privados de esta Asociación. Aunque Espeche dijo que están en alerta por la falta de pago y podrían tomar medidas, por ahora siguen brindando el servicio.

La coordinadora de Incluir Salud en la provincia, Emilce Maury, dijo a Salta/12 que esperan saldar la deuda con Cepridiasa usando los 40 millones que les destinó la provincia en el presupuesto anual para 2022. Explicó que Incluir Salud viene pagando el 80% de cada facturación mensual a Cepridiasa y mediante el convenio que tienen con el Ministerio de Salud provincial éste debe hacerse cargo de lo que falta cubrir. La funcionaria señaló que Cepridiasa aceptó brindar el servicio en los términos que acordaron en el convenio, aunque Espeche consideró que éste les es ajeno y no lo conocen.

"Se viene pagando al día. Estamos por pagar noviembre esta semana el servicio de diálisis de Cepridiasa. Han sido los más beneficiados porque mensualmente reciben el 80% de lo que recibimos extra cápita", afirmó Maury. Señaló que vienen pidiendo un refuerzo presupuestario a la provincia para abonar los meses retrasados porque no tienen posibilidad de obtener fondos de otro lugar y que solicitaron ser incluidos en el presupuesto provincial 2022, "pedimos 140 millones para extra cápita, únicamente nos otorgaron 40 millones para todo el año. Estamos por ocupar los 40 millones para pagar la deuda 2021", sostuvo.

"Lo que es bueno resaltar es que esto se arregle en pasillos de Grand Bourg o en la administración pública y que no pongan a los pacientes como rehenes porque sufren", dijo Maury.

Por su parte, Espeche señaló que tuvieron intercambios de mensajes con el ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia, Roberto Dib Ashur, y esperan respuestas respecto del pago. Dijo que con la situación epidemiológica debido a la covid-19 los centros de diálisis afrontan problemas económicos porque tienen más de 40 empleadxs aisladxs, entre lxs que se encuentran choferes, mucamas, técnicxs de diálisis y médicxs. "Hay que contratar otras personas, adelantar sueldos. Es nuestra obligación como médicos responder para hacerlo", sostuvo. Indicó que ahora los pacientes viajan solos en cada remís, cuando antes entraban tres en el mismo vehículo, lo cual les triplica los costes de transporte.

Para Espeche, Incluir Salud debería encargarse del procedimiento administrativo para que puedan cobrar en tiempo y forma el 100% de su facturación. "Adjudicamos la responsabilidad. Es algo que deben solucionar", subrayó.

Consultado por Salta/12, el Ministerio de Salud de Salta señaló que la responsabilidad es de Incluir Salud.