Los futbolistas de River Plate Javier Pinola y Agustín Palavecino viajaron hacia San Martín de los Andes para sumarse a la pretemporada, mientras que el chileno Paulo Díaz se integró a los entrenamientos, luego del resultado negativo del hisopado al que se sometió en las últimas horas.



Pinola, quien cursaba la parte final del aislamiento tras contagiarse en las vacaciones, y Palavecino, que no viajó por un contacto estrecho, se habían quedado en Buenos Aires, aunque desde el cuerpo médico del club ya tenían previsto darles el alta médica y epidemiológica.



Mientras tanto, el defensor Díaz recibió el test negativo de los estudios que le hicieron el martes pasado al acusar unas líneas de fiebre, y se constató que el malestar "fue provocado por la vacuna" y no por un contagio de Covid.



Díaz se sumó a los entrenamientos diferenciados que realizan Matías Suárez y Felipe Peña Biafore, mientras el resto del plantel realizó trabajos de fuerza en bicicleta, en un circuito que va desde el hotel a los campos de entrenamiento.



De este modo, sólo dos jugadores siguen sin poder viajar y se integrarán seguramente la semana venidera; Nicolás De la Cruz, quien sigue en Uruguay esperando un negativo de PCR para viajar y Franco Petroli, que dio positivo en los testeos del domingo.



También habían dado positivos Cristian Ferreira y Carlos Auzqui, pero los dos habían regresado de sus respectivos préstamos en Colón y Talleres y no forman parte del plantel, por lo que se presume seguirán sus carreras en otros clubes.

Las ofertas por Julián Alvarez

El delantero Alvarez, reciente goleador y figura del fútbol argentino, recibió ofertas con contratos por cinco años, con montos superiores a su propia cláusula de salida, del Niza de Francia, además del Nápoli y Atalanta, ambos de Italia.



Según trascendió en las últimas horas, tras las reuniones del representante Fernando Hidago en Europa, crecen las posibilidades de una operación si algunas de estas negociaciones se acercan a los 20 millones de dólares que es lo que pretende River.



“Ahora se vienen las charlas con River y la posibilidad de un porcentaje de una futura venta podría acercarse a la idea que tienen de respetar el monto de la cláusula gatillo del contrato que se termina a fin de año”, confiaron a Télam desde el entorno del jugador.



Al tiempo que desde River se mantienen firmes con la idea de respetar lo firmado, porque además hubo un acuerdo con la renovación del DT Marcelo Gallardo, quien quiere que el jugador siga una temporada más en el club.



Alvarez ya tiene en su poder los precontratos que le ofrecieron los tres clubes mencionados que -en algunos casos- rondan los seis millones de dólares por temporada, y su palabra "será fundamental" a la hora de la decisión que se tome.



Por otro lado, y ante esta posibilidad, desde el cuerpo técnico de River descartaron la posibilidad de que arribe Valentín Castellanos, quien habló de la chance de sumarse. Sin embargo, desde la entidad de Núñez dijeron que "se buscará un delantero".



Tampoco se da por cerrada la negociación por el marcador de punta Fabricio Bustos, si el jugador resuelve su conflicto con Independiente. En tanto, si el mendocino Fabrizio Angileri no acuerda su contrato en los próximos días también se pondrá la mira para alcanzar el arribo de "un lateral izquierdo", según contaron los voceros consultados.



Por último, Gallardo ya le comunicó a la dirigencia que trabajará con Franco Armani, Ezequiel Centurión y Franco Petroli como guardavallas y que no utilicen el presupuesto para contratar un cuarto nombre, tras las partidas de Germán Lux y Enrique Bologna.



Finalmente, en estos días se volverán a reunir los representantes de Benjamín Rollheiser con Matías Patanian y Jorge Brito para renovar el contrato que vence el 30 de junio. La negativa a firmar la extensión originó un conflicto que bajó al juvenil de la pretemporada en San Martín de los Andes.