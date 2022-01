#HayTablas Una historia de amor y deseo sin ojos arma Mirarnos así hasta morirnos, de Agustina Cabo, con funciones los miércoles 12, 19 y 26/1 a las 20 en el CC Recoleta, con entrada libre. Además, hay reposición de Precoz, con Julieta Díaz y Tomás Wicz como una madre y su hijo adolescente (jueves, viernes y sábados a las 20.40 en Dumont 4040), y para Cuerpo, de Marcelo Savignone (sábados a las 22 en Belisario Club de Cultura).

#Pantallazos La versión 2021 de Duna, una de las grandes historias de ciencia ficción de todos los tiempos, ya está en HBO+ y DirecTV Go (ya que estás, podés chequear la versión de 1984 que dirigió David Lynch y protagonizó Sting). Y si estás para rockumentales, TV Pública está emitiendo los viernes a las 20 El cine a través de la música, una saga documental producida por el INaMu que explora los lazos entre las canciones y el cine argentino, con participación de Gustavo Santaolalla, Pino Solanas, Litto Nebbia y más referentes de ambos universos.

#Cursos&Concursos ¿Te va lo submarino? Debuta el laboratorio gratuito Zoom al mar, para flashear con la biodiversidad marina como parte de la muestra temática Oceáno.Volverse azul, del Centro Cultural de la Ciencia (desde el 13/1, de jueves a domingos de 14.30 a 19.30). ¿Te cebás con el circo? La trapecista Euge Mariposa convida sus talleres todos los jueves a las 19 en el predio del Circo del Aire de Villa Gesell, en Av. 3 y 113.

#AltaTemporada Serie mata calor. Para quienes buscan comedia nueva, debuta la antología La premisa, a cargo del comediante B.J. Novak, aquel pasante fiestero y garca de The Office, con toda clase de cameos del universo seriéfilo (12/1, Star+). Y para fans del pánico, sale la tercera de Eli Roth's History of Terror, docusaga de amor por el horror a cargo del director de Hostel (13/1, AMC).

#CualquieraPuedeGooglear Clic sanitario: debido "a la nueva ola de pandemia" y a que "el espacio donde se realizan los conciertos es un lugar cerrado con ventilación", la organización del Pinamar Park Live decidió suspender momentáneamente todos los conciertos programados, hasta nuevo aviso. Clic con flash: el colectivo FEEM, Fotógrafas En El Mundo, inaugurará la muestra Nuestra propia sustancia el 13/1 a las 17 en la Dirección de Políticas de Género de Mar del Plata. Clic con hielo: si el verano pinta en CABA, anotá que el 13/1 a las 19 abre el Parador Konex, con toques de Marilina Bertoldi y Los Besos; con promesas para enero de shows de Miranda!, Nonpalidece, Los Pericos y más.

#AduanaParalela La música internacional también tiene un pasado. Young Then es una nueva plataforma donde el club/rave/sello Young recupera su historia: hay desde documentales de The xx en vivo a rarezas de FKA Twigs o inéditos de la Boiler Room. Mientras que Matador sigue con el revisionismo histórico de su catálogo, en un podcast con ediciones sobre discos de Guided by Voices, Pavement, Yo La tengo o Titus Andronicus.