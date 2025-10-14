Mientras los precios ya se muestran retomando el camino de las alzas, el consumo masivo, que ya venía en caída, sigue desplomándose. El consumo registró una caída de 7,9 por ciento en septiembre, respecto del mes anterior, en autoservicios de todo el país, de acuerdo con un relevamiento privado.

Los datos se desprenden de un infotrme de Scanntech, que procesa más de 3 millones de tickets por mes en autoservicios de todo el país, el consumo en el mes de septiembre cayó un 7,9 por ciento respecto a agosto 25 y retrocedió 6,3 por ciento respecto a igual mes del año anterior. Tanto el Interior como el área Metropolitana muestran igual tendencia en consumo, aunque con mayor magnitud en esta última.

El relevamiento arrojó que el incremento de precios del mes de septiembre fue de 1 por ciento, mientras la variación interanual es del 21,8 por ciento. Las sub-familias de cuidado del hogar y auto, cosmética y cuidado del calzado fueron las de mayor incremento intermensual de precios.

En cambio, bebidas con y sin alcohol y golosinas tuvieron en septiembre un descenso de precios respecto de agosto. Golosinas cayeron 2 por ciento, bebidas sin alcohol bajaron 2,2 por ciento y con alcohol 2,8 por ciento.

El ticket promedio en septiembre fue de $8.714, con una caída de 2,4 por ciento respecto del mes anterior; mientras que la cantidad de productos por ticket se ubicó en torno a 4 unidades, con un descenso de 3,5% en igual comparación.

En este contexto, se espera que en las próximas horas la consultora Scentia de a conocer un informe que reflejará una caida de 4 por ciento en las ventas en grandes superficies comerciales, con algo menos de impacto en los comercios barriales. De esta manera, el 2025 será un año casi tan malo como el 2024 en materia de ventas de productos de la canasta básica.