Lo confirmaron UEFA y CONMEBOL

La Finalissima entre Argentina y España ya tiene fecha: dónde y a qué hora se jugará

El partido enfrentará a los campeones vigentes de la Eurocopa y la Copa América, que además son los dos grandes candidatos para el Mundial 2026.

(MAURO PIMENTEL/AFP)

El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA

Golpe al corazón del sistema universitario

Por Juan Funes

El viernes 19 en Niceto Club

Charo Bogarín presenta “Areté”, su cuarto disco solista

Por Cristian Vitale

Prime Video reinventa una de las historias más queridas de Bethesda, aportando nuevos matices y sorpresas a la saga

La evolución de Lucy en un mundo devastado marca la nueva de “Fallout”

Por decreto, el presidente de Bolivia eliminó los subsidios a los combustibles.

Incertidumbre por el decreto de Rodrigo Paz

Largas filas para cargar nafta en Bolivia tras el anuncio de la quita de subsidios

Lesa humanidad

Confirmaron la condena al asesino del beato mártir Wenceslao Pedernera

Por Washington Uranga

“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”

Assange denuncia a la Fundación Nobel

Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados

Una mala para dos amigos de las SAD

Después del fracaso en el Congreso

El Gobierno hace de todo para incumplir con la Emergencia en Discapacidad

"Sin amenazas ni estigmatización”

La CGT le exigió al Gobierno que garantice una marcha segura y sin represión

La soja es de Cargill…

Por Pedro Peretti

Lo que quedó a salvo de la motosierra

Qué incluía el Capítulo 11 del Presupuesto 2026: el recorte que Diputados le volteó a Milei

ARCA

Ahora pasa al Senado

¿En qué consiste el proyecto de “Inocencia fiscal” que obtuvo media sanción en Diputados?

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 18 de diciembre de 2025

Los sectores de la economía real terminan un año para el olvido

Todos los indicadores cierran en negativo

Por Mara Pedrazzoli
pobreza, desempleo

Cómo el plan oficial de gastos e ingresos le joroba la vida la gente.

El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados

Por Juan Garriga

Una inmersión con lentes de realidad virtual 360° para caminar por dentro y sobrevolar las pirámides

Viaje digital al inframundo de los faraones

Por Julián Varsavsky

Más conflictos salariales

La UTA amenaza con un paro de colectivos: cuándo sería y las razones

Los resultados de la autopsia

Crimen del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer: revelaron las causas de sus muertes

Cómo se verá afectado el tránsito

Marcha contra la Reforma Laboral: el mapa de las concentraciones, cortes y movilizaciones

La dama del gas pimienta y unos tipos podridos de dinero

Por José Luis Lanao

Se cumplen tres años de la obtención del título mundial en Qatar

El día que Messi besó la Copa del Mundo

Por Gustavo Grazioli

La Federación Internacional de Tenis (ITF) lo consagró en dobles masculino

Horacio Zeballos, leyenda: fue proclamado campeón del mundo junto a Sinner y Sabalenka

Por Pablo Amalfitano