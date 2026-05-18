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River vs Belgrano: dónde y cuándo se jugará la final del Torneo Apertura

Este domingo 24 de mayo se disputará en Córdoba la definición del campeonato. Cómo será la venta de entradas, las bajas del equipo de Coudet y el dato que ilusiona al Pirata.

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