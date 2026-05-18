Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 18 de mayo de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">Viajar en</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;"> tren y colectivo </strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">por el Área Metropolitana de Buenos Aires (</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">AMBA</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">) desde este lunes sale </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">más caro</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">. A partir de la medianoche rige el</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;"> aumento del 18% en el servicio ferroviario</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;"> y del </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">2% en las líneas de micros </strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">que recorren la ciudad y el conurbano bonaerense.</span>