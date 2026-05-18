Las redadas en barrios populares, “un mensaje de terror y desgobierno”

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El politólogo y periodista de Página|12 Federico Pita reflexionó por Radio 750 sobre los masivos allanamientos en villas porteñas la semana pasada, cuestionadas incluso por la Iglesia Católica.
18 de mayo de 2026 - 13:08
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Con más de 1.500 efectivos movilizados en forma simultánea, la Ciudad despliega un megaoperativo que no tiene antecedentes en las villas porteñas
Hasta las 21 horas, hubo 20 detenidos con pedidos de captura, tenencia de drogas, armas y vehículos con pedidos de secuestro. FOTO NA:GCBA
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