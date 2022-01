Los cortes de luz de esta semana generaron un fuerte malestar entre los clientes de Edenor y Edesur. Este martes hubo cerca de 700 mil usuarios sin electricidad y las consecuencias continuaron este miércoles, con un registro de entre 10 mil y 20 mil sin luz a lo largo del día. Desde las entidades de defensa del consumidor mostraron el enojo contra las empresas distribuidoras, reclamaron una compensación para los usuarios que no tuvieron luz de hasta 10 mil pesos y se mostraron a favor de crear una nueva empresa pública de energía.

El director de Consumidores Libre, Hector Polino, fue uno de los más críticos contra la gestión de Edenor y de Edesur por la falta de servicio y la mala calidad de las prestaciones. “Hay que crear una empresa de energía eléctrica pública en cuyo directorio estén representantes del Estado, los trabajadores y los usuarios”, consideró.

Planteó que “las altas temperaturas recalientan los cables y las instalaciones. Las empresas tienen sistemas de monitoreo pero no se adelantaron para evitar los daños a los usuarios. ¿Si una empresa estuviera perdiendo dinero continuaría operando? Por supuesto que no”.

“Tenemos un problema muy serio con las empresas distribuidoras de energía Edenor y Edesur. Las empresas deberían haber previsto que en verano con el aumento de la temperatura aumenta el consumo y deberían haber hecho las inversiones necesarias para prestar un servicio de calidad. Pero no lo hicieron y se producen estos cortes de energía eléctrica”, señaló.

Agregó que “las empresas no tienen ni la delicadeza de decir cuándo se va a restablecer los servicios. Por eso yo sostengo que hay que rescindir los contratos de concesión. Y hay que crear una empresa pública. Esto estará en condiciones de superar los problemas que arrastramos con los distribuidores.”.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, se mostró en una línea parecida. El referente de los consumidores promueve que se le retire la concesión a Edesur, como consecuencia de los reiterados cortes de luz en varios puntos de la zona sur del Conurbano y la Capital Federal.

“Esto no puede seguir así. Hace rato que tratamos este tema porque lo venimos monitoreando. Todos sufrimos con Edesur, que es una empresa que tiene cautivos a millones de usuarios y está destruida. Es un monopolio que, desde 1992 hasta hoy, ha sido un desastre. Esto no tiene solución”, aseguró.

“Cobró cinco mil por ciento de aumento con el subsidio, recibió infinidad de beneficios durante el gobierno de Mauricio Macri y no ha hecho una sola inversión. Tal es así que las subestaciones siguen faltando. No realiza las prácticas para merecer la concesión. En las zonas calientes, no hizo ninguna obra necesaria”, sostuvo Bassano.

Agregó que “Edesur achicó las regiones para no tener operarios, no hay cuadrillas, despidió personal, los técnicos no están capacitados. La concesión es muy grande y no se han aggiornado. El Estado hace las obras y estos muchachos, en vez de invertir, hacen timba financiera. No podemos seguir pagándole las tarifas”.

21 entidades de consumidores presentaron una nota al Enre pidiéndole sanciones a las distribuidoras eléctricas. Polino reclamó que el organismo saque una resolución estableciendo una indemnización de 10 mil pesos para cada uno de los usuarios con cortes de 8 horas o más. Sobre este punto, mencionó además que para el caso de los usuarios que tuvieron daños y prejuicios extraordinarios lo importante es que se puedan reunir las pruebas para hacer el reclamo al ENRE y las empresas.

“Es clave que los organismos de control saquen las resoluciones cuando corresponde. Las empresas prestan un servicio en forma monopólica. Con mercados cautivos. Sin competencia. Por eso están obligadas a prestar un servicio de buena calidad. Si no lo hacen deben prestar los resarcimientos correspondientes”, resumió Polino. “Esperemos que el ENRE saque una resolución para que se compense a los usuarios. Con los problemas que generaron estos cortes no es justo que los usuarios deban encargarse además de reclamar la compensación”, dijo.

Las quejas también llegaron desde otros referentes del sector. El titular del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba), Marcelo Juiz, informó que “hubo 60 mil usuarios que no tuvieron luz el martes, distribuidos entre Bahía Blanca, La Plata y San Nicolás”. Puntualizó que "el servicio está privatizado y estos cortes no pueden ocurrir", señaló.

El referente mencionó, en tanto, que "la ola de calor no es motivo para realizar los cortes de energía”. "Venimos de años de desinversión y en estos últimos dos, a pesar de la pandemia, se trató de cumplir", indicó. “El organismo penaliza a las empresas y se les reintegra con crédito a los clientes. Habrá acciones complementarias tras analizar los cortes de energía”, advirtió.