El Tribunal Oral Federal Nº 2 integrado por Otmar Paulucci, Ricardo Vasques y Mario Gambacorta rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa de Diego Álvarez, ex jefe de la comisaría en la que se vio con vida por última vez a Franco Casco. El policía está acusado del delito de torturas y desaparición forzada seguida de muerte, y llegó a juicio junto a otros 18 imputados. Franco era un joven de 20 años que vivía en Florencio Varela y estuvo en Rosario en octubre de 2014, para visitar a familiares. El 6 de octubre, salió de la casa de sus tíos para tomarse el tren que lo llevara de vuelta a su casa, pero nunca pudo hacerlo. Fue detenido en la comisaría 7°, según diversos testigos, y nada se supo de él durante tres semanas. La insistencia de Ramón Casco, el papá y Elsa Godoy, la mamá, lograron una movilización social para reclamar su aparición. A fin de octubre, el cuerpo fue hallado flotando en el Paraná. El 6 de diciembre pasado comenzó el proceso oral y público en el fuero federal, y se estima que terminará a mediados de este año.

El tribunal rechazó el pedido por ser extemporáneo e improcedente. El pedido de excarcelación de Álvarez fue presentado la semana pasada, cuando las defensas y les familiares de les policías que están siendo juzgades circularon información sobre un supuesto hallazgo de material audiovisual en el que se “vería” a Franco Casco el 8 de octubre de 2014 deambulando por la ciudad.

"Analizando concretamente el presente pedido de la defensa, debe destacarse que el alegado 'hecho nuevo' resulta ser una prueba sobre el fondo de la cuestión, con lo cual resulta imposible a este tribunal expedirse en relación a la misma en este momento, por ser evidentemente extemporáneo", dice la resolución judicial con fecha del 10 de enero. "Resulta claro que una prueba de tal envergadura, tal como expresa la defensa que resultan ser estos videos, es prueba que debe producirse en la audiencia de debate (que vale aclarar, está en pleno desarrollo) ante todas las partes, a fin de que las mismas la valoren (en la etapa procesal oportuna, esta es: el alegato final), para que posteriormente, el Tribunal pueda expedirse en relación a la misma", agrega.

La Multisectorial Contra la Violencia Institucional, integrada por distintos actores sociales, políticos, sindicales, académicos y culturales, así como por les familiares de Franco, denunció que la difusión de esa información "forma parte de una estrategia agresiva, que falta a la verdad y que pretende, una vez más, encubrir lo sucedido y garantizar impunidad para les responsables por la desaparición y muerte del joven. De este modo, no podría ser reparado, a través de la justicia legal, el daño inconmensurable que se les ha causado a les familiares de Franco".

Desde la Multisectorial puntualizaron que los videos integran el material probatorio presente desde el comienzo de la causa y al que todas las partes han tenido acceso oportunamente. "Tales videos han sido vistos en su momento por Elsa Godoy y Ramón Casco, quienes han declarado que la persona que se observa en las grabaciones no coincide con las características fisonómicas, ni con la indumentaria que tenía Franco el día de su desaparición", expresaron en un comunicado, al tiempo que subrayaron lo obvio: "Que el hecho de que las pericias hayan sido realizadas constata que los videos no son materiales nuevos". Las dos pericias oficiales realizadas precisaron que los videos no conforman prueba idónea para identificar a Franco con el sujeto del video.