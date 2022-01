María Soledad fue víctima de un intento de femicidio ayer a la madrugada, en Campbell al 4000. Según relató, dormía en su pieza con un nene de 10 años, cuando su ex pareja arrojó dos neumáticos en llamas contra la ventana del dormitorio. "Pensé que no salía de acá adentro. Tengo amenazas en el celular, decía que me iba a quemar. Nunca pensé que iba a llegar al límite de hacerlo", afirmó.

La mujer contó en Canal 3 que colabora en un merendero, que da alojamiento a un vecino de 10 años. Se separó el 8 de diciembre y luego hizo una denuncia contra su ex pareja. "Me sorprendió cuando me levanté, vi el fuego y no podía salir. Él sabe que es mi casa y que yo vivo acá. Sabe de las rejas porque él las hizo. Sabía que no iba a poder salir de la pieza. Gracias a dios, los vecinos estaban despiertos, porque eran las 3.30, y apagaron el fuego", señaló.

La mujer agregó que en la relación que mantuvo con el hombre –no trascendió su identidad– era agredida "en todos los sentidos". "Me cansé. Cuando le dije que se vaya se quería saltar el tapial alcoholizado. Fui, hice la denuncia. No me puedo quejar, los patrulleros vinieron enseguida. Ahora tengo miedo de lo que puede pasar. No tengo botón anti pánico, nunca viví situaciones de esta magnitud", expresó.