La ola de calor que azota al país desde el miércoles desembocó en un importante aumento del consumo de energía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (CAMMESA) se registró un nuevo récord de demanda de energía, al alcanzar 28.136 MW a las 14.05.

El horario no es casual, coincide con el pico de temperatura que estaba pronosticado para este caluroso viernes por el Servicio Meteorológico Nacional.

En medio de este registro, el secretario de Energía Darío Martínez se mostró en Twitter junto al subsecretario Federico Basualdo en SACME, el centro de control que coordina la generación y transmisión de la red de energía eléctrica de alta tensión del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



En un posteo, detalló que se encuentran "inspeccionando los intercambios energéticos de Edesur y Edenor con el Sistema Argentino de Interconexión".

Este pico se da un día después de que el Gobierno nacional solicitara a los grandes usuarios, que no tengan ciclo continuado, que reduzcan demanda de energía entre las 13 y 16. Ante el pedido, cámara empresas se comprometieron a acompañar.

En diálogo con Radio con Vos, el secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, había asegurado al respecto que "es momento de apoyar y a acompañar al Gobierno. Si el tema es por dos días y coordinado, no hay ninguna dificultad para acompañar el pedido. No es para que estén apagadas todas las máquinas, sino para racionalizar el consumo".

Por su parte, la Fundación Pro Tejer, que lidera Priscila Makari y agrupa a cámaras y empresas del sector textil, comunicó que acompaña la iniciativa del gobierno "bajando el uso de la energía eléctrica al mínimo posible en los horarios solicitados para evitar mayores tensiones en el sistema".