El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) presenta una nueva edición del clásico ciclo "Amor de Verano", que propone una amplia grilla de actividades gratuitas y al aire libre. El ciclo se realiza de martes a domingos durante enero y febrero y cuenta con obras de teatro, ferias, competencias de freestyle, proyección de películas, conciertos de artistas emergentes y charlas temáticas centradas en el amor. El escritor y ensayista Fabián Casas, el DJ y productor Villa Diamante, la cantante y compositora María Ezquiaga, la ilustradora Paula Boffo, la actriz y directora teatral Dalia Elnecavé y el cineasta Juan Villegas serán algunos de los artistas que participarán del evento.

Uno de los ejes del ciclo radica en darles visibilidad a artistas emergentes y mostrar qué música está sonando en estos días en la ciudad. Por eso, habrá dos escenarios dedicados a exponer la obra de músicos y músicas jóvenes o que transitan por la escena independiente. Los viernes tendrá lugar Cantar con el corazón, un ciclo en la terraza del Recoleta en el que participarán Santi Celli (el 14 de enero), Sofía Campos (el 21 de enero) y Rosario Ortega (el 28), siempre a las 21. “Es un sueño para mí tocar en El Recoleta y ojalá se den muchos shows más en Buenos Aires”, celebra Sofía Campos, una cantautora argentina radicada en México, que mostrará las canciones de su disco nuevo, Lugares imaginarios (2021). “Cuando me invitaron a participar de este ciclo me puse muy contenta también por la presencia de otros artistas que admiro un montón, como An Espil y Santi Celli”, resalta Campos, que se presentará en formato banda. Este segmento seguirá en febrero con la presentación de An Espil (el 4), Florián (el 11) y Las Sombras (el 18), todos a las 21.

Por otro lado, también se realizará Amor desenchufado, una serie de conciertos acústicos en los patios, a las 19. La primera fecha, el 14 de enero, actuará la cantante, compositora y guitarrista María Ezquiaga y el multifacético Dennis Smith. Ezquiaga acaba de publicar su primer disco solista, Interacción (2021), después de recorrer el circuito musical durante más de quince años con Rosal, su ex banda. “El disco está planteado desde el sonido de dos guitarras eléctricas tocadas juntas en el estudio y por eso tiene la respiración de la música tocada en vivo”, cuenta Ezquiaga. “Lo grabamos con el guitarrista Leo Fernández, que viene más del jazz, y eso es lo que se va a escuchar en el Recoleta”, adelanta. “Este ciclo es una buena ocasión para los que no tuvieron la oportunidad de ir a las presentaciones del disco, para acercarse y conocer de qué se trata Interacción”.

El ciclo acústico también contará con la presencia de la joven cantautora Micaela Basadoni y la artista pop Paz Carrara, quienes compartirán fecha el viernes 21 de enero a partir de las 19. "Me siento muy agradecida de poder participar del ciclo y compartir músicas en un patio tan lindo, al aire libre, como se puede en este contexto pandémico. Me hace re feliz saber que vamos a poder encontrarnos con toda la gente que venga a escuchar y con artistas que admiro y me inspiran mucho", dice Micaela Basadoni, quien dio a conocer en 2020 su disco debut, Explicaciones, un trabajo centrado en la canción rioplatense. "Amor desenchufado va a ser muy íntimo, voy a tocar mis canciones a guitarra y voz. Mi deseo es que el escenario sea el patio entero, de los dos lados, que todes podamos cantarnos y escucharnos. La música y el arte funcionan por sobre todas las cosas como motor de encuentro. Y en estos tiempos necesitamos mucho encuentro, mucho amor, amor de verano", completa la compositora porteña.

En este mismo plan, el ciclo continúa con las presentaciones del músico e ilustrador Pitucardi y el músico Mogue (viernes 28 de enero); el cantante y compositor Julián Desbats y Marton Marton (viernes 4 de febrero); las cantantes y compositoras María Codino y Lola Cobach (viernes 11 de febrero); y la trovadora Chechi de Marcos y el artista Kastiello (viernes 18), todos a las 19. “Es un placer tocar en el Recoleta, es un bonito lugar, tiene historia y a lo largo de mi vida he ido a muchas actividades culturales y artísticas que se hacen allí”, resalta Julián Desbats, quien en 2020 publicó su tercer disco solista, Verso, que trata sobre la nocturnidad y la exploración sexual a través del baile. “Estoy muy expectante porque hace un año que no toco en Capital, así que es un hermoso regreso”, dice sobre el set íntimo que brindará con su voz y guitarra.

En tanto, los domingos de enero y febrero se realizará en la terraza Tardes de diamante, un ciclo de folclore digital que tiene como anfitrión al DJ Villa Diamante, a las 19. Los miércoles, además, tendrá lugar Aire de teatro, un espacio que reunirá obras que abordan distintos aspectos del amor. El 12 de enero se presenta Mirarnos así hasta morirnos, una pieza dirigida por Dalia Elnecavé (19 y 26 de enero y 2 de febrero); y el miércoles 9 de febrero se verá Enamorarse es hablar corto y enredado, de Leandro Airaldo; que repite función el 16 de febrero. El programa de cine Amores de película incluye tres películas argentinas independientes que se verán en la terraza: Las Vegas, de Juan Villegas (miércoles 12 de enero); Cetáceos, de Florencia Percia (miércoles 19 de enero), y Los guantes mágicos, de Martín Rejtman (miércoles 16 de febrero). La programación completa y la reserva de entradas en http://centroculturalrecoleta.org