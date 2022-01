"Las sociedades ricas no son las que tienen petróleo, plata u oro" sino "las que poseen conocimiento", dijo Alberto Fernández. "Para ser una sociedad que avanza necesitamos promover el conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico", y eso “no se puede hacer con un Estado ausente, el Estado debe estar presente promoviéndolo”, remarcó el Presidente al encabezar en el Salón Blanco de la Casa Rosada la entrega de la distinción al Investigador de la Nación Argentina 2021, que recibió el doctor en Física Daniel Raúl Bes, así como de los premios Houssay, Houssay Trayectoria y Jorge Sábato.

El mandatario destacó su propósito de "seguir haciendo de la Argentina un centro de desarrollo científico y tecnológico como el país puede ser, porque la materia prima de la ciencia y la tecnología son los hombres y las mujeres educadas, y eso nos sobra".

Acompañado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y por la presidenta del Conicet, Ana Franchi, entre otros funcionarios, Fernández dijo que su objetivo es “que la Argentina ponga en valor a sus investigadores y a sus científicos”. Recordó que "alguna generación pensó que la Argentina estaba destinada solo a ser el granero del mundo y solo se preocupó de producir materias primas y postergó por muchos años el desarrollo científico y tecnológico". Y remarcó: "En el medio pasaron cosas que permitieron que, por ejemplo, se desarrollara la industria nacional, entre los años 1945 y 1955, y que después algunos promovieron ese desarrollo buscando por ejemplo, la autonomía en materia petrolera. Pero volvieron algunos años en los que otros que creyeron que la Argentina estaba destinada a ser simplemente el granero del mundo", lamentó.

"Hubo otros que dijeron que no somos el granero sino el supermercado del mundo y otra vez postergaron el desarrollo científico y tecnológico", agregó, en alusión al gobierno del expresidente Mauricio Macri.

La distinción al Investigador de la Nación Argentina 2021 fue otorgada a Daniel Raúl Bes por su destacada contribución en el campo de la física nuclear a lo largo de su carrera científica. Bes, quien también recibió el Premio Houssay Trayectoria, tiene 90 años, es doctor en Física por la UBA (1960), fue investigador y profesor en centros de investigación y universidades de Argentina (UBA, UTN, Favaloro, Conicet, CNEA), Dinamarca (Niels Bohr Institute), Estados Unidos (Carnegie Mellon University, University of Minnesota, Oak Ridge Laboratory, Los Álamos Laboratory), e Italia (International Centre for Theoretical Physics); cuenta con más de 140 trabajos publicados en revistas internacionales y dos libros, Quantum Mechanics y The Treatment of Collective Coordinates in Many-Body Systems (en coautoría con J. Kurchan); fue cofundador y codirector de la revista Ciencia Hoy; y recibió los Premios Konex de Platino (1983) y Bunge y Born en Física (1996), entre otros logros. Junto con el premio, Bes recibió una medalla de oro y 2.500.000 pesos. El científico agradeció la distinción y expresó su alegría “porque pude traducir en los mensajes de felicitaciones un sentimiento de confianza y de solidaridad que agradezco mucho”.



Luego, el ministro Daniel Filmus destacó especialmente el esfuerzo de los investigadores del país: “Los y las científicas han desarrollado a lo largo de los años un esfuerzo especial por permanecer y ser científicos/as en Argentina. Nuestros científicos son del mejor nivel, pero han tenido que atravesar políticas pendulares que no han permitido estabilizar políticas de Estado a mediano y largo plazo”. Por eso, dijo, “la política central de nuestro gobierno está dirigida a generar políticas de Estado. Reivindicar la ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la ley de Economía del Conocimiento es pensar en políticas que no cambien con calendarios electorales. La ciencia permite un mundo más justo, donde todos puedan desarrollarse, y los y las premiados tienen que ver con esto. Nuestro compromiso es seguir apoyando a la ciencia y la tecnología”, remarcó.

Durante la ceremonia se reconoció también al biólogo molecular Alberto Kornblihtt por ser nuevo integrante de la Academia de Ciencias de Francia como miembro extranjero en la sección de Biología Molecular y Celular Genómica. “Se cumple el bicentenario del nacimiento de Luis Pasteur, que era miembro de esa Academia, y fue el primero en ejercer la vacunación en humanos de forma sistemática, contra la rabia. Cuando se popularizó esa vacunación, la gente golpeaba la puerta de su laboratorio en la Escuela Normal Superior de París para vacunarse. Mi mensaje es, por favor, vacúnense”, dijo Kornblihtt, que actualmente es profesor en la UBA e investigador superior del Conicet.

Los científicos distinguidos

* Ciencias Sociales (Psicología, Economía, Cs. de la Educación, Sociología, Derecho, Demografía, Geografía, Cs. Políticas):

Premio Houssay Trayectoria: Dora Estela Celton

Premio Houssay: Valeria Luciana Arza

* Física, Matemática, Ciencias de la Computación y Astronomía:

Premio Houssay Trayectoria: Daniel Raúl Bes

Premio Houssay: Yanina Fasano

Premio Jorge Sabato: Silvia Nair Goyanes

* Química no biológica, Ciencias de la Tierra (paleontología y geología), del Agua y de la Atmósfera:

Premio Houssay Trayectoria: Alejandro César Olivieri

Premio Houssay: Ariel Marcelo Sarotti

* Ciencias Biológicas (molecular, organismos y sistemas) y Bioquímica:

Premio Houssay Trayectoria: María Isabel Colombo

Premio Houssay: Natalia Wilke.