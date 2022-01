Con un gol de Paulo Dybala, Juventus venció 2-0 a Udinese y este sábado se metió en puestos de la Europa League, en un encuentro correspondiente a la fecha 22 de la Serie A de Italia.



Dybala no festejó el tanto y apuntó de manera muy seria su mirada hacia el palco de las autoridades de la Juve, donde se encontraba el vicepresidente Pavel Nedved, en días en que se habla de que la entidad turinesa podría no renovar el contrato del cordobés.



El segundo gol de la Vecchia Signora lo marcó el estadounidense Weston McKennie; por su parte, en Udinese fue titular Nehuén Pérez y en el complemento ingresó Ignacio Pussetto, ex delantero de Huracán.

A su turno, Lazio no se apiadó de Salernitana, el ultimo de la tabla, y lo goleó 3-0 de visitante con dos tantos de Ciro Immobile y Manuel Lazzari.



En la Lazio, Luka Romero -ex Mallorca- pudo jugar este sábado sus primeros ocho minutos desde que llegó a la entidad de la capital italiana.

Asimismo, Torino dio vuelta el trámite y venció 2-1 de visitante a Sampdoria con goles del marfileño Wilfried Singo y el belga Dennis Praet, mientras que Francesco Caputo había abierto la cuenta para los locales.

Juega el líder Inter

La fecha 22 de la Serie A sigue este domingo con cuatro encuentros y el más relevante de ellos será la visita a las 16.45 (TV: ESPN y Star+) del Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, único puntero del Calcio, ante Atalanta.

La jornada abrirá a las 8.30 (TV: Star+) con Sassuolo-Hellas Verona, y proseguirá con Venezia-Empoli (11, Star+) y Roma-Cagliari (14, ESPN 2 y Star+).



En tanto, la fecha se cerrará este lunes con Bologna-Napoli, Milan-Spezia y Fiorentina-Genoa.