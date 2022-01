La cadena de televisión holandesa RTL suspendió temporalmente las emisiones de la nueva temporada del concurso La Voz (The Voice), por “denuncias de conductas sexualmente transgresoras y abuso de poder”. Las acusaciones recaen principalemte sobre Jeroen Rietbergen, pianista y líder del grupo musical que colabora con el programa, aunque no sería el único implicado.

Según explicaron desde la compañía recibieron un correo electrónico con detalles de una grave acusación relacionada al personal del show. Además explicaron: “Las acusaciones son muy serias e impactantes y RTL no las conocía. Por eso, los estudios ITV (los productores) como RTL han llegado a un acuerdo mutuo para iniciar de inmediato una investigación diligente e independiente de las acusaciones".

Poco después de este anuncio, se conoció que el compositor y tecladista Jeroen Rietbergen dejaría el programa de inmediato. Él mismo lo anuncio mediante un comunicado que remitió a RTL, y que luego la cadena replicó, donde admite haber tenido “contactos sexuales con mujeres relacionadas con The Voice of Holland”. En el escrito, además, el músico asegura que no se dio cuenta en su momento de su posición de poder, “y pensé que el contacto era recíproco y en igualdad de condiciones”.

Al final de la misiva, admite que “veo ahora que las mujeres en cuestión pueden haberlo sentido de otra manera”. Por todo ello, pidió “sinceras disculpas”.

Sin embargo, Rietbergen no sería el único señalado. El Ministerio Público neerlandés también confirmó que esta semana se presentó una denuncia penal relacionada con una persona en el programa.

Tras estos hechos, la decisión de la cadena responsable de la emisión fue suspender las emisiones de la temporada actual hasta que se aclare lo sucedido. “Nos tomamos esto muy en serio. Los participantes, los empleados, todos deben poder trabajar con total seguridad. No hay lugar para la interpretación en esto. La prioridad ahora es poner los hechos sobre la mesa”, aseguraron.