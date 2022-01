El diputado nacional Javier Milei tiene coronavirus. El economista dio positivo después de hisoparse para viajar a Miami donde iba a encabezar este miércoles una conferencia llamada “La superioridad moral del capitalismo”.

“Me testeé para viajar, anoche a la madrugada, a eso de la 1″, contó el legislador de La Libertad Avanza -que se hizo tres tests- y dijo que no presenta síntomas. Tanto él como su hermana, quien también habría dado positivo, se encuentran aislados.

Milei, que finalmente se vacunó contra el coronavirus en noviembre del año pasado, había hecho discursos antivacunas durante la campaña electoral para las legislativas.

Durante el debate televisivo previo a las elecciones, fue él quien reconoció que no había querido inmunizarse por la “evaluación de renta-riesgo, porque yo no soy un grupo de riesgo”. “¿Sabés qué?", añadió entonces endureciendo el discurso, "por algo piden cláusula de indemnidad... porque no están todas las vacunas bien probadas".

Los dichos del entonces candidato fueron refutados por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. “Desde el punto de vista sanitario, esa afirmación es verdaderamente errónea”, dijo el funcionario.

Pero solo semanas después se viralizó la foto del líder del espacio libertario con barbijo y recibiendo su vacuna. En Twitter, las bromas sobre su falta de coherencia no tardaron en llegar.

"Ahora entro en el Congreso, voy a renunciar a mi dieta, el 10 de diciembre me desvinculo de mi trabajo, tengo que ir a dar charlas a Uruguay, Estados Unidos, Chile y España y no puedo entrar sin las vacunas. ¿Qué hago? ¿Me quedo sin ingresos? ¿De qué vivo?”, planteó Milei en ese momento.

La conferencia de este miércoles se realizará de manera virtual, por lo que se reembolsará a aquellas personas que tenían entradas para ver al economista en el Flamingo Teatro-Bar.