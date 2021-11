El candidato electo por “La Libertad Avanza”, Javier Milei, se vacunó contra el coronavirus, pese a las críticas y la desconfianza que manifestó públicamente respecto a la campaña de inmunización. En Twitter, las bromas sobre su falta de coherencia no tardaron en llegar.

“No soy antivacunas, soy re provacunas”, dijo este lunes, en declaraciones periodísticas, luego de que se viralizara por redes sociales una imagen que lo muestra con barbijo, junto a una vacunadora, recibiendo un pinchazo en su brazo izquierdo.



“Aquellos que me tildaron como antivacunas quedan expuestos como mentirosos y quieren cargar el tema (de la vacunación) como una contradicción mía. En esa costumbre de poner todo en formato binario, lo más fácil para la progresía es decir que era antivacunas”, agregó.

Sin embargo, hace apenas un mes, durante el debate televisivo previo a las elecciones, fue él quien reconoció que no había querido inmunizarse por la “evaluación de renta-riesgo, porque yo no soy un grupo de riesgo”. “¿Sabés qué?", añadió entonces endureciendo el discurso, "por algo piden cláusula de indemnidad... porque no están todas las vacunas bien probadas".

El propio ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se ocupó de desmentirlo. “Desde el punto de vista sanitario, esa afirmación es verdaderamente errónea. Es bastante evidente y hay publicaciones en las grandes revistas científicas del mundo, no solamente de la fase 3, sino que hay una enorme cantidad de lo que se llama ‘trabajos en el terreno o en el mundo real’, que evalúan la eficacia de las vacunas”, dijo consultado sobre la frase de Milei.

Ahora, el líder "La Libertad Avanza" parece haber cambiado de opinión. “Ahora entro en el Congreso, voy a renunciar a mi dieta, el 10 de diciembre me desvinculo de mi trabajo, tengo que ir a dar charlas a Uruguay, Estados Unidos, Chile y España y no puedo entrar sin las vacunas. ¿Qué hago? ¿Me quedo sin ingresos? ¿De qué vivo?”, planteó.

En las redes sociales, cientos de usuarios y usuarias remarcaron la incoherencia entre el discurso que pregona el libertario y sus actos. "Ahí tenés al que decía que no se iba a poner la vacuna de la élite y que si se vacunaba perdía su libertad. Como se comieron la curva los votantes de Milei!", escribió un internauta. "Perdón, ¿Milei y sus libertarios no estaban en contra de la vacuna?", cuestionó otro.