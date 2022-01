El polaco Robert Lewandowski ganó segundo premio "The Best" consecutivo, el galardón que entrega la FIFA al mejor jugador de cada año. El goleador del Bayern Múnich superó en la terna final al egipcio Mohamed Salah, figura de su seleccionado y Liverpool, y a Lionel Messi, campeón de la Copa América con la Selección Argentina.



Para el polaco fue la segunda vez en conseguir este galardón, ya que en 2020 también se había quedado con el premio. En cambio, Messi ahora quedó con un solo galardón, ya que en 2019 había logrado la cuarta edición del premio que tres años antes nació tras la finalización del convenio de FIFA y la revista France Football para la entrega del Balón de Oro.

La actual estrella de París Saint Germain ya había obtenido su séptimo Balón de Oro, el 29 de noviembre pasado, y este lunes no pudo celebrar su segundo "The Best" para completar un 2021 soñado tras la ansiada conquista de la Copa América con el seleccionado argentino.







Messi además integró el 11 ideal de la FIFA, junto con Gianluigi Donnarumma (Italia); Ruben Dias (Portugal), Leonardo Bonucci (Italia), David Alaba (Austria); N'golo Kanté (Francia), Jorginho (Italia), Kevin de Bruyne (Bélgica); Cristiano Ronaldo (Portugal), Erling Haaland (Noruega) y Lewandowski (Polonia).