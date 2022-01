La mendocina Estefanía Banini fue elegida por la FIFA como parte del once ideal de la temporada 2020/2021, este lunes durante la entrega de los Premios The Best.

A la mediocampista de la Selección Argentina y el Atlético de Madrid español la acompañaron por el lado de Sudamérica la chilena Christiane Endler, actual arquera del Lyon francés, y la emblemática delantera brasileña Marta (Orlando Pride, de Estados Unidos) en el denominado "11 FIFA FIFPRO 2020-2021".

Banini, que a mediados de 2021 pasó del Levante al Atlético de Madrid, se convirtió en la primera argentina de la historia en ser elegida durante este proceso que constó de los votos de un total de 3.675 futbolistas que juegan al más alto nivel en 46 países.

La más votada fue la defensora inglesa del Manchester City, Lucy Bronze, con 1.636 seguida de la chilena Endler, con 1.424.

Banini, en el once ideal, como volante por derecha. (AFP)

Paradójicamente, como también sucedió entre los varones, la española Alexia Putellas (Barcelona) se llevó el Premio The Best a la mejor de la temporada pasada, pero no formó parte del once ideal. Toda una rareza.

El once de los sueños, con una formación 1-4-3-3, quedó así: