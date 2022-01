Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino, votó a sus compañeros de Paris Saint Germain Neymar y Kylian Mbappé y al francés Karim Benzema para el premio "The Best" de la FIFA. El astro no emitió ninguno de sus tres votos para el polaco Robert Lewandowski, quien lo superó por cuatro puntos y conquistó por segunda vez seguida el reconocimiento de la FIFA al mejor jugador de 2021.



La actual figura de PSG eligió a sus compañeros de equipo Neymar y Mbappé y para el último voto se decidió por el goleador de Real Madrid, el francés Karim Benzema.



El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, votó a Messi en primer lugar y luego completó con Kylian Mbappé y Neymar. El "10" argentino luego devolvió la gentileza y eligió a Scaloni como el mejor entrenador seguido de Roberto Mancini y Josep Guardiola.



El polaco Lewandowski sí votó a Messi pero en segundo lugar luego del italiano Jorginho y por delante de Cristiano Ronaldo.



El egipcio Mohamed Salah, tercer finalista al premio, puso primero a Jorginho, ganador de la Eurocopa con Italia, luego a Messi y tercero a Lewandowski.



El portugués Cristiano Ronaldo, capitán de su seleccionado, tampoco votó al crack argentino y se decidió por Lewandowski, N’Golo Kanté y Jorginho.



Lo mismo sucedió con los representantes del seleccionado brasileño. El DT Tité eligió a Lewandowski, Salah y Benzema, mientras que el capitán Thiago Silva emitió sus votos para Neymar, Lewandowski y Jorginho.



Los entrenadores argentinos repartidos por el mundo votaron por Messi pero no todos le dieron los 5 puntos que representaban el primer puesto. Gerardo Martino, DT de México, encabezó con Lewandowski, siguió con Karim Benzema y tercero puso a su exdirigido en el seleccionado.



Ricardo Gareca también desplazó a Messi al tercer lugar por debajo de los franceses Benzema y Mbappé. Los tres que le dieron los 5 puntos a Messi fueron José Pekerman (Venezuela), Guillermo Barros Schelotto (Paraguay) y Gustavo Alfaro (Ecuador).



El DT de España, Luis Enrique, quien dirigió a Messi en Barcelona, lo votó primero por delante de Lewandowski y Jorginho.