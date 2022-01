Los fracasos de las gestiones para contratar a un delantero obligarán a dirigentes y cuerpo técnico de Newell’s a cambiar la estrategia de negociación. La directiva se propone hacer un esfuerzo en el presupuesto para disponer de más dinero a destinar por un goleador. El presidente Ignacio Astore se reúne hoy con Javier Sanguinetti y se elevará nueva oferta por Luis Amarilla, quien finalmente no firmó para Nacional de Uruguay, pero además se revisarán otras opciones a negociar en los próximos días.

La situación de falta de delanteros preocupa a Sanguinetti. No solo porque no hay ninguna negociación avanzada, sino porque todas las gestiones se frustran rápidamente dado que Newell’s tiene pocos recursos económicos y no juega copas internacionales el presente año.

Esta situación fue asumida por la dirigencia, al punto que hoy Astore se reunirá con Sanguinetti para evaluar el escenario. En el encuentro el presidente le adelantará al entrenador la decisión de destinar más fondos a la contratación de un refuerzo para la ofensiva.

Frente a esto la dirigencia vuelve a retomar diálogo con Vélez por el paraguayo Amarilla. El delantero tenía todo acordado con Nacional de Uruguay pero a último momento se cayó su pase. Vélez quiere vender una parte del pase de Amarilla y los leprosos acercarán propuesta para intentar satisfacer a los de Liniers. De los jugadores ofrecidos, ninguno convence a Sanguinetti.

Por otra parte, ayer rescindieron su respectivo contrato con el club Mariano Bíttolo y Maximiliano Comba. Ambos jugadores no entrenaban con el primer equipo por no ser considerados por el cuerpo técnico. El defensor se quedó con el pase en su poder y tiene ofertas de otros clubes del país. Mientras que el delantero estaba a préstamo y regresó a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Alan Aguerre tampoco volverá a jugar en el club pero el arquero aún no llegó a un arreglo de rescisión. Se le debe mucho dinero y tiene seis meses más de vínculo con la institución.

El plantel continúa los trabajos de pretemporada en Bella Vista. El sábado está agendado el primer partido amistoso en el polideportivo. Será ante Patronato. El debut de la Lepra en la Copa de la Liga será el jueves 10 de febrero a las 21.30 en el Coloso del Parque frente a Defensa y Justicia.