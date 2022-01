En la provincia de Buenos Aires, "está a punto de implementarse el pase sanitario" en el transporte público de media y larga distancia, anunció el ministro bonaerense de Transporte, Jorge D'Onofrio, quien añadió que la medida debería extenderse, también, a las escuelas, para fomentar la vacunación de chicas y chicos.

El pase se implementará a partir de una resolución que "está lista", explicó el ministro, quien anticipó que el criterio podría pronto "implementarse en otras aéreas, como por ejemplo, debería requerirse para las escuelas también".

D'Onofrio adelantó que el pase, que responde a una resolución que establece la obligatoriedad de demostrar el esquema completo de vacunación para poder acceder a lugares cerrados, será requerido al momento de comprar los pasajes, cuya venta se realiza de manera nominal.

La decisión de requerir el pase, evaluó el ministro, debería también extenderse a los establecimientos escolares. "En un ámbito como la escuela, que hoy es el único que tenemos flojo en vacunación, que tenemos pasando el 50 por ciento de niños vacunados, es importante que se acelere el ritmo de vacunación", señaló.

Hacia el alcohol cero en la provincia

La provincia de Buenos Aires podría establecer una política de alcohol cero para conductores de vehículos motorizados, por lo que "se está "pensando armar un congreso de seguridad vial con asociaciones civiles, ONG, víctimas y profesionales", informó el ministro.

"Creo que más allá de una ley o multa, hay que generar un cambio cultural y de conducta y eso se hace desde muchos lugares, no solo de la legislación", añadió el funcionario. "Una multa, el que tiene (dinero) la paga, el que no la debe, pero no genera cambios, necesitamos acciones y campañas, hay que hacer campañas que nos permitan tomar conciencia, vamos a cambiar el límite de alcohol a cero”, explicó.