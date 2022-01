Teniendo en cuenta las protestas de vecinos de diferentes lugares del Valle Central y del interior de la provincia de Catamarca por falta de agua potable, desde el Gobierno se dio a conocer que para este año están planificadas y presupuestadas más de una decena de obras para mejoras del servicio. Por su parte, el senador Nacional Guillermo Andrada, salió al cruce de las criticas que hizo al respecto la oposición: “Es preocupante la incongruencia de la oposición que ahora pide obras y servicios de calidad cuando son los mismos que trabaron las obras presupuestadas para Catamarca que eran vitales”, dijo.

Catamarca12/ publicó los reclamos de los habitantes de diferentes pueblos de la provincia por la falta de acceso al agua durante la ola de calor. Las localidades de Telaritos y Chumbicha del departamento Capayán; Los Varela de Ambato, y Copacabana de Tinogasta, cortaron calles y rutas nacionales pidiendo que el Gobierno provincial se responsabilice por la falta del líquido vital. Posteriormente, se sumaron las localidades de Bañado de Ovanta y de Las Tunas en el departamento Santa Rosa.

Un informe publicado por este diario, señaló que en el 28 por ciento de las comunidades rurales que son atendidas por la Dirección Provincial de Políticas de Agua Potable y Saneamiento (DASI), existen viviendas que aún no son abastecidas por la red y dependen de otras formas rudimentarias de acceso, como cargas de tanques con camiones y los reclamos de mejoras llevan, en algunos casos, 15 años de pedidos.

En este contexto, se confirmó que este año están proyectadas una serie de obras en consonancia con otras ya realizadas para la mejor administración del agua en la provincia.

En este sentido señalaron que ya comenzaron a ejecutarse las obras complementarias del dique Las Tunas, ubicado en la localidad de El Alto, inaugurado por el Gobierno provincial durante la gestión de Lucía Corpacci. Se trata de acueductos y mejoras que servirán para que el agua llegue a campos y viviendas.

Por otra parte, según el informe del Gobierno, para este año también está proyectado iniciar la construcción de los diques de Ampajango en la localidad de San José, departamento Santa María y Río Hondo, en la localidad belicha de Londres que servirán tanto para riego como para abastecer de agua potable a la población y mejorar los servicios actuales.

También para efectivizar el servicio en el interior provincial se planificó la conexión de bombas de agua y exploración de acuíferos para Telaritos y un acueducto que optimizará las zonas de riego en el este provincial.

Además, habrá obras complementarias para el dique El Bolsón, que también fue inaugurado en 2018 sobre el cordón del cerro Ancasti y que permitirá mejorar servicios tanto en Catamarca como en la provincia de Santiago del Estero. En este caso, se trata de la concreciòn de un acueducto.

En cuanto al servicio de la zona del Valle Central, se planearon dos “antediques” que permitirán reservar más caudal de agua para los diques El Jumeal de la Capital catamarqueña y del dique Las Pirquitas, en Fray Mamerto Esquiú.

Respuestas

Teniendo en cuenta las críticas que realizó ayer el dirigente de la Coalición Cívica – ARI Catamarca Mariano Manzi a la gestión de Gobierno actual en cuanto a servicios públicos, el senador Nacional, Andrada señaló: “Es preocupante la incongruencia de la oposición que ahora pide obras y servicios de calidad cuando son los mismos que trabaron las obras presupuestadas para Catamarca que eran vitales”.

Manzi, en declaraciones públicas había asegurado: “Me preocupa que el gobernador (Raúl Jalil) no esté mirando las necesidades de los catamarqueños, que son muchas y requieren de su urgente intervención. Hemos comenzado el año 2022 con una gran deficiencia de los servicios públicos, donde los catamarqueños sufrimos apagones; falta de agua y la ola de calor que azotó a todo el país demostró que la prestación de los servicios no está preparada, no está a la altura para atravesar una situación así sin que colapsen”.

El legislador nacional salió al cruce y respondió: “La planificación que pide la oposición se mide por los resultados claros que ha mostrado Catamarca en los últimos años. Son resultados positivos que se niegan a reconocer porque no conviene a sus necesidades de poder” y enfatizó que la provincia “logró crecer en un escenario de pandemia, creando casi 3.000 puestos de trabajo digno en el sector privado, sector al que habían dejado abandonado cuando en 2011 la única opción laboral era el Estado”.

En tanto, detalló otras obras que se están realizando en distintos puntos del territorio provincial para garantizar condiciones logísticas que permitan mejorar la producción. “Es preocupante la incongruencia de la oposición que ahora pide obras y servicios de calidad cuando son los mismos que trabaron las obras presupuestadas para Catamarca que eran vitales, anulando la posibilidad de que más catamarqueñas y catamarqueños puedan tener una mejor calidad de vida”, concluyó.