Luis Inácio Lula da Silva se emocionó hasta las lágrimas al explicar por qué quiere volver a ser presidente de Brasil. El emotivo momento que protagonizó el líder del PT fue durante una entrevista en la que recordó sus orígenes humildes para luego afirmar que pretende volver a ser mandatario para "cambiar las cosas".

"Yo viví en un monoambiente con 13 personas, tengo conciencia de lo que está pasando el pueblo. Entonces, yo no puedo mentir", contó el expresidente brasileño en diálogo con medios independientes. "Yo no puedo ganar a los 76 años y decir: 'Miren, yo gané pero no podemos cambiar las cosas, disculpen pero tengo que atender al mercado, al sector financiero, necesito tener responsabilidad fiscal, mantener el techo de gastos'. ¿Y el techo de comida? ¿Y el techo de empleo? ¿Y el techo de salarios? ¿Y el techo de salud? ¿Quién se lo va a devolver a nuestro pueblo?", agregó.

Consciente de que el recuerdo de sus orígenes lo había hecho lagrimear, Lula enfatizó: "Este ciudadano que acaba de emocionarse y que quiere ser presidente, si lo es, es para cambiar las cosas".

Lula, al tope de las encuestas

Según un sondeo de PoderData, Lula ganaría hoy las elecciones presidenciales de Brasil por el 42 por ciento de los votos contra el actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, que sacaría el 28 por ciento. La encuesta fue publicada a última hora del jueves.

La encuesta marca un crecimiento del 2 por ciento en la intención de voto de líder del Partido de los Trabajadores (PT) en sólo una semana. Así acumula casi el mismo porcentual que suman juntos todos los demás candidatos. Ni Lula ni Bolsonaro lanzaron oficialmente sus candidaturas.

PoderData, la división de encuestas de la revista digital Poder360, encuestó a 3.000 votantes por teléfono en 511 ciudades entre el 16 y el 18 de enero. La encuesta tiene un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales.

El miércoles, Lula dijo que el exgobernador de San Pablo, el derechista Geraldo Alckmin, podría ser su compañero de fórmula. El anuncio produjo una suba de la cotización del real brasileño, que se fortaleció un 1,6 por ciento a 5,479 por dólar, liderando las ganancias entre las monedas de mercados emergentes.